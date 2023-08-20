الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

الجيش يفتح باب التجنيد لحملة التوجيهي

شعار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة ( ناجح ) وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام 2023/2024.اضافة اعلان

وأوضحت القيادة العامة، أن تكاليف الدراسة على حساب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبراتب تلميذ مجند وحسب التعليمات طيلة مدة الدراسة.
ويمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم الشامل وجندي أول للفنيين وحسب التعليمات.

ويتم ابتعاث الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للتجسير في الجامعات الأردنية للحصول على درجة البكالوريوس وعلى نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي .

وعلى الراغبين بالتسجيل التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد /المركز العسكري للتجنيد (DPATAJNEED.JAF.MIL.JO) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة (0900) يوم الاحد الموافق 20/08/2023 ولغاية الساعة (1800) يوم الخميس الموافق 31/08/2023 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

وتاليا التفاصيل:



طالبات وطلاب مدرسة خلال طابور صباحي في مدرسة بالمحافظات- (أرشيفية)

التربية توضح مواعيد دوام طلبة المدارس الحكومية والخاصة 19 آب 2023

طقس حار - (تعبيرية)

الحرارة تصل إلى 44 درجة في مناطق البادية اليوم 19 آب 2023

جانب من ندوة بمعهد الإعلام الأردني لإطلاق دراسة حول حالة الدراية الإعلامية والمعلوماتية في الأردن أمس-(من المصدر)

دراسة: الأردن في المستوى الرابع بانتشار الدراية الإعلامية والمعلوماتية 17 آب 2023

مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات يتحدث في لقاء تشاوري بالبترا - (بترا)

العبداللات: مؤسسات المجتمع المدني شريك بإعداد تقرير حقوق الإنسان 17 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عودة الطلبة إلى المدارس (تصوير أمير خليفة)

7.2 % من المدارس الخاصة ترفع رسومها

منذ2 ساعة
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (أرشيفية)

الضمان توضح حول شمول العاملين بالتعليم الخاص خلال العطلة الصيفية

منذ3 ساعة
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

الملك يعود إلى أرض الوطن

منذ4 ساعة
طقس حار - (تعبيرية)

طقس حار بوجه عام اليوم وغدا وارتفاع الحرارة الثلاثاء

منذ4 ساعة
وزارة العدل

“العدل” تنفي توقيف 3 من موظفيها بتهمة التزوير

منذ20 ساعة
طلبة يتخرجون من الجامعة - (تعبيرية)

"القبول الموحد" يعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

بعد الترقب والذعر

ماهر أبو طير |اليوم

"كافر".. ولو ليوم واحد..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإسراع في الأتمتة الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

السيارات الكهربائية وفرص إعادة تدوير البطاريات

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692438512131032000

الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني ‏يفشل

ترجمات | منذ15 ساعة
1692438512161032200

القوة الإيرانية الناعمة في كردستان العراق

ترجمات | منذ15 ساعة
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات |18 آب 2023
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات |16 آب 2023
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات |16 آب 2023
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
 