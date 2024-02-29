الجيش ينفذ إنزالين جويين لمساعدات إغاثية وغذائية لأهل غزة

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، إنزالين جويين لمساعدات إغاثية وغذائية للأهل في قطاع غزة.



وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقتين، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.



وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

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