الحبس لـ "إمام مسجد" استخدم "بيت الله" في ترويج المخدرات وتعاطيها

موفق كمال

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في سابقة غير مألوفة، قضت محكمة أمن الدولة بحبس شخصين أحدهما أمام مسجد في عمان مدة 3 سنوات وأربعة أشهر وغرامة 3500 دينار لكل منهما، بعد إدانته بجناية ترويج مادة مخدرة داخل المسجد بالإضافة إلى حبس ظنين بتهمة التعاطي مدة شهرين.وجاء في قرار محكمة أمن الدولة الذي قنعت به، كما أيدته محكمة التمييز، أن المتهمين الأول والثاني (أمام المسجد) من موزعي ومروجي المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بالاشتراك، أما الظنين فكان يتعاطى المخدرات معهما.وكان رجال مكافحة المخدرات ضبطوا أمام المسجد وشريكه داخل سكن المسجد بعد بيعهما مادة الكريستال وحبوب الكبتاجون المخدرة، لقاء مبلغ 830 دينارا.وكان أحد مصادر المكافحة أجرى اتصالا بالتنسيق مع أحد ضباط المكافحة مع المتهم الأول وطلب منه (31) غراماً من مادة الكريستال المخدرة مقابل (700) دينار، وشد من حبوب الكبتاجون المخدرة مقابل مبلغ (130) دينارا، حيث استعد المتهم الأول بذلك وأن يكون مكان الاستلام والتسليم بداخل سكن المسجد الذي يعمل فيه المتهم الثاني.وحسب وقائع القضية فإن مصدر المكافحة تلقى اتصالا من أمام المسجد يطلب منه الحضور الى المسجد ومعه صديقه الذي ينوي شراء الكريستال والكبتاجون المخدر، لحين حضور شريكه المتهم الاول.وحسب القرار فإنه تم تكليف أحد مرتبات مكافحة المخدرات للقيام بدور المشتري توجه الى المسجد برفقة مصدر المكافحة.وعلى إثر ذلك تم إلقاء القبض على المتهمين.