الحبس لمتهمين عبثوا بقبور بيزنطية في عجلون

موفق كمال

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كما قضت المحكمة بفسخ قرار الحبس بالنسبة لمتهم رابع لعدم كفاية الأدلة، فيما تمت ادانتهم من قبل محكمة صلح عجلون بتهمة التنقيب عن دفائن داخل كهف بيزنطي في "وادي أزقيق" في محافظة عجلون.وكان المتهمون قد عبثوا في 14 قبرا بيزنطيا بحثا عن دفائن ذهبية أو أثار قد تكون موجودة داخل القبور.وتلخصت وقائع القضية أن بلاغا ورد لمنظمي الضبط يفيد أنه الساعة الثالثة والنصف فجرا بوجود اشخاص يقومون بالتنقيب بمنطقة وادي ازقيق عن الدفائن حيث توجه منظمي الضبط الى الموقع وهو عبارة عن مدفن كهفي أثري منحوت بالصخر يقع على الشارع الرئيسي المؤدي الى وادي ازقيق والموقع يضم (14) قبر جانبي منحوته في واجهات الكهف الداخلية والمدافن متعرضة للحفر ونبش حديثة.وكان أثنان من المتهمين لاذا بالفرار لدى حضور منظمي الضبط بينما تم القبض على اثنين وشوهدت حفرة بعمق 3 أمتار، بالاضافة الى ادوات حفر، وبندقية وعتاد.