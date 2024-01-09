الحبس 12 عاما لمستورد أسلحة ومخدرات من سورية

موفق كمال

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عمان- أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية تهريب مخدرات "كريستال" وأسلحة من الاراضي السورية الى الاردن، بعد ان أيدت قرار محكمة أمن الدولة بحبس متهم أردني بالاشغال الشاقة 12 عاما وغرامة 10 آلاف دينار، وحبس متهم سوري الجنسية بالاشغال الشاقة 15 عاما.وجرمت المحكمة المتهمين بتهم (استيراد مادة مخدرة "كريستال" بقصد الاتجار بالاشتراك مكرر 8 مرات، واستيراد أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك مكرر 8 مرات، وجنحة الخروج من أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة مكررة 8 مرات وجنحة الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة مكررة 8 مرات).وعن تفاصيل القضية كما قنعت بها محكمة امن الدولة وفق ما جاء في قرار محكمة التمييز، فإن المتهم الأول يقيم في مدينة الرمثا بمحاذاة الحدود السورية، وتربطه علاقة صداقة بالمتهم الثاني المقيم في منطقة نصيب في الجانب السوري، ولرغبتهما بالحصول على الثراء بصورة غير مشروعة اتفقا في بداية عام 2021 على استيراد المواد المخدرة (الكريستال) والأسلحة النارية (مسدسات) من سوريا بصورة غير مشروعة دون ترخيص قانوني وفق القوانين والأنظمة المرعية لغايات الاتجار بها واستخدامها على وجه غير مشروع داخل الأراضي الأردنية.وكان المتهم الثاني قد تمكن من تأمين (15) كغم من مادة الكريستال المخدرة و (50) قطعة سلاح ناري (مسدسات) ونقلها بوساطة المدعو (أبو رضا) من الجنسية السورية والوصول بها إلى نقطة متفق عليها بالقرب من الساتر الترابي للحدود الأردنية السورية، فيما اجتاز المتهم الأول الشريط الحدودي مع الجانب السوري بطريقة غير مشروعة من منطقة قريبة من مركز حدود جابر ومقابلة المدعو (أبو رضا) وكان برفقته شخص آخر، حيث قام المتهم الأول بتسليم المدعو (أبو رضا) مبلغ (150) ألف دينار أردني ثمناً لتلك المواد المخدرة والأسلحة النارية وقام المدعو (أبو رضا) بتسليم المبلغ إلى الشخص الذي كان برفقته، فيما قام المتهم الأول والمدعو أبو رضا بحمل مادة الكريستال المخدرة والأسلحة النارية واجتياز الساتر الترابي بها إلى منزل المتهم الأول في الرمثا حيث أقام المدعو (أبو رضا) ليومين في منزله ثم غادر.وقام بعدها المتهم الأول ببيع هذه المواد المخدرة على عدد من التجار في البلاد حيث كان يقوم ببيع الكيلو الواحد من مادة الكريستال بمبلغ (13) ألف دينار وقام ببيع الأسلحة النارية (المسدسات) على عدد من التجار في السوق المحلي.وكرر المتهمان الأول والثاني استيراد مادة الكريستال والأسلحة النارية وبالطريقة والأسلوب ذاتيهما لسبع مرات متتالية بعد المرة الأولى خلال الفترة الزمنية الممتدة من شهر شباط ولغاية شهر أيلول من عام 2021، حيث تراوحت كمية مادة الكريستال المهربة في كل مرة من 12 كغم على الأقل إلى 15 كغم على الأكثر، وتراوحت الأسلحة النارية المهربة (المسدسات) في كل مرة من (40) مسدساً على الأقل إلى (50) مسدساً على الأكثر، إلا أن انكشاف أمرهما للأجهزة الأمنية وإلقاء القبض على المتهم الأول بتاريخ 27/9/2021 حال بينهما وبين مواصلة تنفيذ مشروعهما الإجرامي.وجرمت المحكمة المتهم الأول بالتهم المسندة إليه، وقضت بوضعه بالاشغال الشاقة 15 عاما، ولكن بعد الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية تم تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة 12 عاما وغرامة 10 آلاف دينار.وفيما يتعلق بالمتهم الثاني وهو سوري الجنسية، فقد تم ادانته بالتهمتين الاولى والثانية وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما وغرامة 10 آلاف دينار.