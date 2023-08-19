السبت 19 آب 2023
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الحرارة تصل إلى 44 درجة في مناطق البادية اليوم

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار
يبقى اليوم السبت، تأثير الموجة الحارة على المملكة، حيث تسود اجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال في داخل المركبات المغلقة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.
وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل على الحرارة، حيث تسود اجواء حارة بوجه عام ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة .
ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
وتبقى الاجواء الثلاثاء، حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 39 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 37 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 33 - 22 وفي مرتفعات الشراة 34 - 21، وفي مناطق البادية 44 - 24، وفي مناطق السهول 38 - 23، وفي الأغوار الشمالية 42 - 29، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 30، وفي البحر الميت 42- 30، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.-(بترا)
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