الحصبة تنتشر.. و"الصحة" تتجهز للمواجهة

محمود الطراونة

اضافة اعلان

فيما أعلن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول انتشار مرض الحصبة في جميع مناطق المملكة، تزداد المخاوف من عودة هذا الوباء من جديد بعد أن انتهى الأردن منه في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.وجاء في تعميم أرسله الشبول إلى الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الخاصة والمستشفيات الجامعية أنه "نظرا لوجود حصبة في جميع أنحاء المملكة، وحرصا منا على حماية الكوادر العاملة في اقسام الباطني والطوارئ والنسائية والخداج والأطفال من الإصابة بمرض الحصبة.. للاطلاع والايعاز للكوادر التابعة لأمركم بضرورة أخذ المطعوم الثلاثي (ام ام آر) للحد من انتشار مرض الحصبة وذلك بالتنسيق مع ضابط ارتباط ضبط العدوى في المستشفيات لديكم".وقال مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ "الغد" إن الوزارة بصدد إطلاق حملة وطنية للحد من انتشار مرض الحصبة عبر العديد من الإجراءات الوطنية من بينها رصد الحالات وضبط العدوى والتركيز على الكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي للحصول على المطاعيم اللازمة فضلا عن تهيئة المراكز الحكومية والمستشفيات لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير المطاعيم اللازمة لأعداد كبيرة من المواطنين.وفي السياق، قال الأمين العام للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة في تصريح لـ "الغد" إن المركز بدأ حملة مشتركة مع الوزارة لمكافحة انتشار الحصبة في الأردن بالتعاون مع الجهات الرسمية.ولفت إلى أن المركز بالتعاون مع الوزارة، وضع خطة عمل مشتركة (وطنية تعمل الوزارة عليها) مشددا على أن التصريح عن الإجراءات والفعاليات المتعلقة بالمرض تم ايكالها إلى المركز كجهة واحدة لوزارة الصحة.وفي رد لوزارة الصحة على لسان الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية والاوبئة الدكتور رائد الشبول قال للغد ان اصابات الحصبة في المملكة تتركز في اربع محافظات هي عمان واربد والزرقاء والمفرق بعدد اجممال وصل الى 97 اصابة منذ نيسان (ابريل) الماضي ولفت الى ان الوضع غير مقلق ولا يستدعي الهلع لا فتا الى ان الكتاب الذي صدر عن الوزارة وعمم على الجهات الصحية كان بوازع الاهتمام بأخذ الحيطة والحذر لغايات تطعيم الكوادر الصحية التي تتعامل بشكل مباشر مع الاصابات .وأوضح أن وزارة الصحة ستتطلق الحملة الوطنية لمواجهة الحصبة بعد عطلة العيد مباشرة مؤكدا ان برنامج التطعيم الوطني من أقوى برامج التطعيم في المنطقة وبنسبة تغطية 96 %.وحول الإصابات أوضح أن معظمها تتركز في اربد وخمسها في عمان.وقال إن الوزارة كانت نفذت حملة مماثلة قبل سبع سنوات مشددا على أنها انتهت من تطعيم 16 الف شخص.من جهته، دعا خبير الأوبئة الدكتور عبد الرحمن المعاني وزارة الصحة إلى تنظيم حملة وطنية للتطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال لافتا إلى أنه يقع على الوزارة واجب ومسؤولية وطنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وأهمها تنظيم حملة للتطعيم ضد المرض لمدة أسبوعين، وأسبوع ثالث لتغطية مخيمات اللاجئين السوريين والمتخلفين عن التطعيم، بحيث تستهدف المقيمين على أرض المملكة من جميع الجنسيات.وأشار المعاني في تصريحات لـ "الغد" أن التطعيم والحملة ستمنحان جرعة إضافية زائدة بغض النظر عن حالات التطعيم السابقة موضحا أنه لا بد من التطعيم في اليوم التالي، للحصول على حالة المناعة المجتمعية.ولفت الى ضرورة التحضير والإعداد المسبق للحملة وإعداد نشرات تثقيفية صحية، ومطويات تعريفية خصوصا أن الفئة المستهدفة أعدادها كبيرة، لافتا الى إمكانية ظهور حالات إصابة في فئات عمرية مختلفة ولغاية 20عاما.وعن أهمية التطعيم، لفت الى إن أهمية توصيل الرسائل الصحية والتشجيع على أخذ المطعوم لإنقاذ الحياة وحماية الأطفال.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية "فإن ظهور حالة واحدة بالحصبة يعتبر وضعا وبائيا، لأن الفيروس يعرف بسرعة انتشاره، كما أن التطعيم مهم لتحصين المجتمع باعتباره يشكل حاجزا، لمنع انتشار فيروسات الأمراض الثلاثة شلل الأطفال والحصبة والجدري".وتابع المعاني: بأنه ‏يجب وضع جميع محافظات المملكة تحت الرصد النشط للكشف المبكر عن الحالات ومتابعة المخالطين، ‏وتهيئة المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الأمومة، ووضع غرفة تصنيف لاستقبال الحالات المشتبهة ‏وجمع عينات لفحصها، والتأكد من النتيجة بمعزل عن باقي المرضى في المؤسسات الصحية، للحيلولة دون انتشار المرض بين المرضى المراجعين، بالإضافة للتعميم على جميع المدارس للتأكد من اكتمال بطاقات المطاعيم للطلاب المسجلين لديهم ومتابعة مطاعيمهم.وكانت وزارة الصحة أعلنت الشهر الماضي عن تسجيل 27 إصابة في بعض المحافظات بالمملكة اعتبارا من نيسان (ابريل) الماضي وهو ما يشير الى أهمية الكشف السريع عن حالات الإصابة قبل انتشارها وفقا للمعاني.ووفقا للتعميم، باشرت العديد من المستشفيات العمل على الخطة بالتعاون مع ضباط الارتباط في المستشفيات.وعلى غرار تعاميم وزارة الصحة، نظم مستشفى الملك عبد الله المؤسس في السياق ورشة للتعريف بمرض الحصبة جاء فيها "أن مرض الحصبة سريع الانتشار بين الأشخاص الذين لم يتم تلقيحهم بالمطعوم الخاص بهذا المرض ولم تثبت مناعتهم". وأن المرض ينتقل بعدة طرق أهمها الرذاذ المتطاير من أنف أو فم الشخص المصاب عن طريق السعال أو العطاس أو باستخدام أدوات ملوثة بإفرازات المريض.وأوضحت الورشة أنه يتم نقل العدوى كذلك عن طريق استنشاق الهواء بنفس الغرفة التي بها الشخص المصاب، ويكون الشخص المصاب ناقلا للعدوى لمدة أربعة أيام قبل ظهور الأعراض، حيث يستمر لمدة أربعة أيام بعد ظهور الطفح الجلدي.