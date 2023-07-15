الحكومة تحيل "الجرائم الإلكترونية" و"الملكية العقارية" لمجلس النواب

اضافة اعلان

أحالت الحكومة اليوم السبت، إلى مجلس النواب، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، بعد أن اقرهما مجلس الوزراء.