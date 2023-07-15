السبت 15 تموز 2023
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الحكومة تحيل "الجرائم الإلكترونية" و"الملكية العقارية" لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
أحالت الحكومة اليوم السبت، إلى مجلس النواب، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، بعد أن اقرهما مجلس الوزراء.اضافة اعلان
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