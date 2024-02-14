الأربعاء 14 شباط 2024
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الحكومة تقدم دعما إضافيا لاتحاد الكرة وتعفي الأونروا من أثمان الكتب

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، صرف مبلغ 500 ألف دينار دعماً إضافيَّاً للاتحاد الأردني لكرة القدم؛ لتُضاف إلى مبلغ مليون دينار التي قرَّر مجلس الوزراء تقديمها للاتحاد وتم صرفها يوم الخميس الماضي.اضافة اعلان
ويأتي قرار مجلس الوزراء بناء على التوُّجيه الملكي السَّامي للحكومة بتوفير الدَّعم للاتحاد الأردني لكرة القدم، في ضوء الإنجاز التَّاريخي غير المسبوق لمنتخب النَّشامى بحصوله على الميدالية الفضيَّة في بطولة كأس آسيا، وتوفير ما يمكن من أسباب لديمومة هذا الإنجاز والبناء عليه.
كما قرَّر مجلس الوزراء إعفاء وكالة الأمم المتَّحدة لإغاثة وتشغيل اللَّاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أثمان الكتب المدرسيَّة للأعوام (2019-2023م) البالغة قيمتها أكثر من أربعة ملايين دينار.
وكان مجلس الوزراء، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، قرَّر في شهر تشرين الأوَّل الماضي تخصيص 3 مبلغ ملايين دينار دعماً لموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (ألاونروا).
ويأتي القرار نظراً للظُّروف الماليَّة الصَّعبة التي تمرُّ بها الوكالة، ولمساعدتها على تقديم خدماتها الأساسيَّة والضَّروريَّة لمنتفعيها من اللَّاجئين الفلسطينيين على أرض المملكة، وذلك انسجاماً مع موقف المملكة الدَّاعم للأونروا.
على صعيد اخر أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الزِّراعة لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام المعدِّل نظراً لصدور نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023م، الذي نصَّ على استحداث أمانة سرّ للمجلس، تتولَّى تنظيم اجتماعات المجلس، وتدوين محاضِر جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته، وحفظ قيوده وسجلَّاته.
كما قرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (551) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
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