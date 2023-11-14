الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: توقيف أشخاص بسبب التخطيط للمرابطة داخل مسجد في الغور

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند المبيضين - (أرشيفية)
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند المبيضين - (أرشيفية)
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن الموقف الأردني تجاه الحرب على غزة موقف ثابت ومشرف ملكيًا وحكوميًا وشعبيًا، وستواصل المملكة جهودها الدبلوماسية والإنسانية في دعم الأشقاء في القطاع والضفة الغربية.اضافة اعلان

وأضاف المبيضين، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "يوم جديد" على شاشة التلفزيون الأردني صباح اليوم الثلاثاء: "الأردن أرسل خبزه وقمحه ويعالج أبناء غزة ويرسل مساعدات للتحفيف عن أهالي القطاع، بتوجيهات ملكية سامية مستمرة للحكومة بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين".

وأشار إلى التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي تجاه الحرب على غزة، إذ عبر المواطنون عن مشاعرهم الوطنية وغضبهم حول الحرب المستعرة على أهالي القطاع من خلال مسيرات ووقفات، نفذت في مختلف المحافظات.

وبين أن هناك التزامًا واضحًا من معظم المتظاهرين تجاه التعليمات التي أصدرتها الحكومة حول الأماكن التي يُسمح لهم بالتظاهر فيها، مشيرا إلى أن نحو 25 شخصا جرى توقيفهم منذ بداية الوقفات التضامنية، بسبب الاعتداء على أفراد من الأمن العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، "ولا علاقة لهم بالمسيرات".

ولفت إلى أن هناك عددًا محدودًا من الأشخاص جرى توقيفهم خلال الأيام الماضية؛ بسبب التخطيط والدعوات للمرابطة داخل مسجد أبو عبيدة عامر بن الجراح في منطقة الأغوار، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول؛ نظرا لخصوصية هذه المنطقة الحدودية أمنياً، وتأثير هذه الدعوات على السلم الوطني والمجتمعي.

وقال المبيضين: "نأسف أن يزج بهؤلاء الشباب إلى دعوات للتظاهر في أماكن حدودية لها حساسية أمنية، وقد تؤثر على سلامتهم وأرواحهم".

وأضاف: "علينا أن نكون حريصين على أبنائنا ومنسجمين مع قيادتنا وحكومتنا حتى لا نحرف بوصلتنا عن الحفاظ على سلامة وأمن وطننا والدفاع عن قضيتنا المركزية وهي القضية الفلسطينية".

وأعاد المبيضين التأكيد على أن الحكومة حذرت مرارًا وتكرارًا من التظاهر في المناطق الحدودية والأغوار، والتي تطبق فيها قواعد الاشتباك.

وحول المستشفى الميداني الأردني، أكد أن هذا المستشفى أنشئ في عام 2009 لتقديم الخدمات العلاجية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني باستمرار بقاء المستشفى منذ بداية الحرب، ليواصل القيام بدوره خدمة لأهالي القطاع.

وبين أن المستشفى يتواجد في منطقة شمال غزة التي تشهد صراعًا محتدمًا، نتيجة الغارات المكثفة للاحتلال الإسرائيلي، "ورغم ذلك قامت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي بعمليتي إنزال للمساعدات الطبية والدوائية للمستشفى، ليواصل إدامة عمله في هذه الظروف".

وأوضح أن المستشفى الميداني عالج أكثر من 800 حالة خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين مراجعات وإصابات بسبب أعمال القصف في شمالي القطاع.

وفيما يتعلق بالإشاعات المنتشرة حول المستشفى، أكد المبيضين أن هذه الإشاعات وغيرها تستهدف التأثير على صلابة الموقف الأردني الثابت تجاه وقف إطلاق النار، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة. (بترا)
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