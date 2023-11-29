الحكومة: رؤية الأردن تتمثل في عدم تقسيم غزة وإدارتها من قبل أهلها

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أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، أن الحكومة ساهمت بأكثر من 20 مليون دينار في دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة من خلال إقامة المستشفيات وإرسال الأدوية والقمح.وقال المبيضين خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” للحديث عن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، إن الأردن كان سباقاً في دعم الأشقاء الفلسطينيين، كما أن الأردن منذ تأسيسه والهاشميون كانت فلسطين قضيتهم الأولى، لذلك فإن التضامن مع فلسطين في الأردن لا يقتصر على هذا اليوم فقط.وأضاف أن صوت الأردن من الأحداث الحالية على الساحة الفلسطينية، متمثلة بضرورة وقف العدوان والحرب والعمل على إيصال المساعدات، أما عودة الحرب فإنها لن تنتج إلى المزيد من الفوضى في المنطقة والكراهية وتتحول غزة إلى منطقة مدمرة، مشيرا إلى أن الأردن يتجه بالضغط مع كل شركائه إلى توسيع الهدنة لتثبيت وقف إطلاق النار.وبين المبيضين أن السلام الذي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية يعتبر الخيار الاستراتيجي للأردن، وقد بذل الأشقاء في فلسطين كا ما يستطيعون لكن دولة الاحتلال الإسرائيلية هي من وأدت هذا الخيار ولم تمكنهم من قيام دولتهم، مشدداً على أن رؤية الأردن من الأحداث الحالية تتمثل في تمكين الشرعية الفلسطينية وعدم تقسيم غزة وضرورة إدارتها من قبل أهلها.