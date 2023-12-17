الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: لا تضييق أمنيا على طلبة الجامعات

الجامعة الأردنية - (أرشيفية)
الجامعة الأردنية - (أرشيفية)
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، أهمية إعادة النظر بنظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات.

ودعا الشديفات، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، تم فيه الاطلاع على الواقع الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، إلى ضرورة تشجيع إقبال الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.اضافة اعلان

من جهتهم، دعا النواب الحضور: امغير الهملان، عدنان مشوقة، محمد الشطناوي، عيد النعيمات، إلى تنظيم العمل الحزبي في الجامعات، وتسهيل آلية انتساب الطلبة إلى الأحزاب.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، إن تعديل النظام الإداري للهيكل التنظيمي للوزارة، جاء لمواكبة التشريعات التي أقرها مجلس الأمة فيما يتعلق بالأحزاب، وانتقال مهام الإشراف على الأحزاب من الوزارة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأضاف الخريشة أنه سيكون لدينا كتل برلمانية قائمة على الأحزاب في البرلمان المقبل، وهناك آلية للتواصل معهم، مشيرا إلى أن هناك قسما للوزارة في البرلمان للتواصل مع النواب وتسهيل المهام أمامهم.

وتابع أن أغلب الأحزاب جاهزة الآن للمشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحًا أنها شكّلت برامجها السياسية.

ونفى أي سلطة للحكومة على الهيئة المستقلة للانتخاب، مبينا أن الوزارة تقدم الدعم اللوجستي فقط لها، كما نفى أي تضييق أمني على الطلبة في الجامعات.

وأشار الخريشة إلى صدور نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات منتصف العام الحالي، والذي من شأنه تنظيم العمل الحزبي فيها.

من جهته، قال أمين عام "السياسية والبرلمانية"، علي الخوالدة، إنه كُل ثلاثة أعوام يتم إعادة النظر بالنظام الإداري للوزارة، بُغية مواكبة التطور الإداري فيها.

ولفت الخوالدة إلى وجود خطة لاستهداف مؤسسات التعليم العالي (جامعات، كليات، مؤسسات تدريب مهني) لتنفيذ حملات توعوية فيها بشأن مشاركة الطلبة في الحياة الحزبية، والانتساب للأحزاب.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عضو مجلس الأعيان د. إبراهيم البدور

"بعد حادثة سلحوب".. البدور يطالب بتأخير دوام طلبة الجامعات

13 كانون الأول 2023
مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء - (تصوير: أمير خليفة)

مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام (صورة)

06 كانون الأول 2023
إحدى مسيرات وسط عمّان الداعمة لأهالي غزة - (تصوير: أمجد الطويل|)

بسبب غزة.. أردنيون: العلاقة مع روسيا ستزداد على حساب أميركا

05 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء بشر الخضاونة

الخصاونة: الحكومة ماضية في تهيئة البيئة اللازمة لتسهيل أعمال الرياديين بالأردن

03 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
الملك يتوجه إلى الكويت لتقديم العزاء بوفاة الشيخ نواف الصباح

الملك يتوجه إلى الكويت لتقديم العزاء بوفاة الشيخ نواف الصباح

منذ 50 دقيقة
ورقة امتحان توجيهي - (تعبيرية)

تطبيق بنك أسئلة التوجيهي بدءا من العام الدراسي المقبل

منذ1 ساعة
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (أرشيفية)

الضمان تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين

منذ3 ساعة
عامل يحمل اسطوانة غاز إلى أحد البيوت في عمان - (أرشيفية)

المواصفات توضح بشأن وزن أسطوانة الغاز (فيديو)

منذ4 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض

منذ6 ساعة
القوات المسلحة

القوات المسلحة تفتح باب التجنيد

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن في 70 يوما

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

حتى يتجنب الأردن مفاجآت الإقليم

ماهر أبو طير |اليوم

"السلطة"/ "فتح".. رهان "خاسر-خاسر"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

ما دلالات مهاجمة "إسرائيل" للأمم المتحدة ومنظماتها؟

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإضراب.. كلام صريح

سلامة الدرعاوي |اليوم

الصمت بقوة الغدر

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

مجتمع دولي قليل الدسم منزوع الحماية!

نضال المجالي |اليوم

خدمة الديون وآثارها على الاقتصادات النامية

رعد التل |اليوم
ترجمات
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ18 ساعة
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
 