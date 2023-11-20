الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: ندرس كل الخيارات للتعامل مع إسرائيل

نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان
نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي في خندق الدفاع عن القضية الفلسطينية، مناديا على الدوام بوقف العدوان الغاشم بحق أهلنا في غزة.

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وطلب الصفدي من الأمانة العامة لمجلس النواب بإدراج مكالمة جلالة الملك عبد الله الثاني مع قائد قوة المستشفى الميداني في غزة على الشاشة الرئيسية تحت القبة.

وقال الصفدي إن مجلس النواب سيكون عند حسن ظن أبناء شعبنا بخصوص الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب تتولى الأمر، وهناك اجتماع مرتقب مع وزير الطاقة.

ودعا الصفدي اللجنة القانونية إلى الاستماع لكافة وجهات النظر من النواب والقانونيين والأحزاب حيال الاتفاقيات مع الاحتلال.

وفيما أبدى النواب فخرهم بمواقف جلالة الملك، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن الحكومة تدرس كل الخيارات للتعامل مع إسرائيل مع مراعاة المصلحة العامة، مضيفا أن الحكومة ستدرس قرارات اللجنة.

ويناقش مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس الأسبوع الماضي.

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