الحمَّادين رئيساً لديوان المحاسبة

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الأربعاء 21 حزيران 2023
5:16 م
الحمَّادين رئيساً لديوان المحاسبة
راضي موسى الحمادين رئيس ديوان المحاسبة.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعيين الدكتور راضي موسى الحمَّادين رئيساً لديوان المحاسبة.
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