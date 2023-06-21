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قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعيين الدكتور راضي موسى الحمَّادين رئيساً لديوان المحاسبة.