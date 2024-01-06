السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع وفد أميركي

الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع وفد أميركي
الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع وفد أميركي
استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت، وفداً أميركياً برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية باربرا ليف.اضافة اعلان

وبحث الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
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