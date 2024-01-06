الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع وفد أميركي

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استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت، وفداً أميركياً برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية باربرا ليف.وبحث الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.