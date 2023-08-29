الحنيطي يرعى احتفال “جودبي” بمئوية الجيش العربي

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رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الاثنين، الاحتفال الذي نظمه المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) في متحف الدبابات الملكي، بمناسبة مرور مائة عام على إطلاق مسمى الجيش العربي على قواتنا المسلحة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.وقال مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير العميد المهندس أيمن البطران إن القوات المسلحة الأُردنية – الجيش العربي تساهم في البناء والتنمية جنباً إلى جنبٍ مع جميع مؤسسات الدولة في العديدِ من المجالات، لتكون شريكاً فاعلاً ورافداً لمسيرة النهضة الوطنية، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، مع قدرتها على الاستمرار في أداء واجباتها العملياتية، ودورها العسكري المتمثل في الدفاعِ عن حدود الوطن وحماية مقدراته، والوقوف إلى جانب الأشقاء في أزماتهم، بالإضافة إلى دورها الإنساني على المستوى العالمي في حفظ الأمن والسلام الدوليين.وأشار رئيس دائرة المبيعات في المركز المهندس راتب أبو الراغب إلى توجيهات جلالة الملك المستمرة لدعم المبدعين والمتميزين في المجالات كافة، وأكد ضرورة مشاركة الطاقات الشبابية وتوجيهيها في المسار الصحيح ورعايتها ودعمها؛ لإطلاق الطاقات الكامنة واستثمار الأفكار الإبداعية الموجودة لدى شبابنا وتحويلها إلى فرص.وقال إنه تجسيداً للرؤية الملكية أطلق المركز الأردني للتصميم والتطوير، كجهة حاضنة للإبداع والابتكار، ومن خلال شراكته مع القطاع الأكاديمي عدداً من البرامج الخاصة بالمشاريع الطلابية، وبدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وصندوق البحث العلمي، للنهوض بها من خلال بلورة الأفكار الإبداعية المميزة، وتحويلها إلى منتج يمكن توظيفه ضمن اهتمامات واحتياجات شركائنا.وشاهد اللواء الركن الحنيطي والحضور مادة فلمية تسرد إنجازات وتطورات القوات المسلحة الأردنية في مائة عام، التي جسّد بها الجيش العربي روح التضحية والانتماء لأمته وعروبته والتي تظهر جليّا في الدفاع والتصدي لقضايا الأمة وخوض المعارك والاستشهاد في سبيل الدفاع عنها.وتضمن الحفل معرضاً لأحدث منتجات (جودبي) وعرضاً عسكرياً قدمه فصيل من المشاة الصامتة التابع لمجموعة حرس الشرف اشتمل على حركات الأسلحة والمشاة، ومعزوفات موسيقية قدمتها موسيقات القوات المسلحة تغنت بالوطن والقائد.وفي نهاية الاحتفال كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة الفائزين بمبادرة التميز الإبداعي، التي أطلقها “جودبي” لدعم ورعاية ثقافة الإبداع والابتكار لإبراز المواهب الأردنية الشابة، وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم في التميز خصوصاً في مجال الصناعات الإبداعية، من خلال توجيهات جلالة الملك المستمرة بالاهتمام بالشباب وتمكينهم وتعزيز وتوفير فرص الإبداع والتميز للشباب الأردني، حيث شارك بهذه المبادرة عدد من الفرق في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الطائرات المسيرة “الدرون”.وحضر الاحتفال عدد من الوزراء ومدراء الأجهزة الأمنية والأعيان وعدد من رؤساء الأركان السابقين وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة وعدد من المتقاعدين العسكريين والمسؤولين المدنيين وكبار مدراء المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات وعدد من رؤساء الجامعات ومدراء البنوك.