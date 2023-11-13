الخارجية: إجلاء 69 مواطنا أردنيا من المقيمين في غزة

اضافة اعلان

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، مستمرة في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، لإجلائهم بأسرع وقت ممكن.وأوضح القضاة أنه تجري الآن عملية إجلاء لـ69 مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم بالمغادرة هذا اليوم من خلال معبر رفح.وأكد أن فريق السفارة الأردنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة والمتواجد أمام معبر رفح يقوم الآن باستقبالهم وتقديم ما يلزمهم وتوفير المساعدة الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 640 شخصاً حتى هذا اليوم.وجدد القضاة تأكيده استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏- op.ctr@fm.gov.jo.