 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية الفلسطينية تعزي الأردن بشهيدي حادث قافلة المساعدات الإنسانية

وزارة الخارجية الفلسطينية - (أرشيفية)
وزارة الخارجية الفلسطينية - (أرشيفية)

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن تعازيها الحارة للأردن، باستشهاد الرقيب عماد العرام، والجندي يحيى الصياح من القوات المسلحة الأردنية، إثر الحادث الأليم الذي وقع أمس، إثر تدهور شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

اضافة اعلان


وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الاثنين، عن تعازيها الحارة وصادق المواساة لأسر الشهيدين، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.


كما ثمنت الوزارة الجهود التي يبذلها الأردن، والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.-(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الملك-1-1 (1)

الملك يغادر إلى باريس في زيارة عمل تتبعها زيارة خاصة

منذ11 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - (أرشيفية)

الرئيس السيسي يصل إلى عمان

11 حزيران 2024
موجة حر

حالة الطقس: كتلة هوائية جافة وحارة تقترب من المملكة

11 حزيران 2024
طقس حار

حالة الطقس اليوم: انخفاض قليل على الحرارة اليوم وانحسار الموجة الحارة غدا

08 حزيران 2024
اقرأ أيضا
ورقة امتحان توجيهي - (تعبيرية)

146133 طالبا وطالبة يتقدمون لأول امتحانات الثانوية العامة غدا

منذ5 ساعة
مصر

مصر تعزي الأردن في ضحايا حادث الشاحنات العسكرية

منذ9 ساعة
الملك-1-1 (1)

الملك يغادر إلى باريس في زيارة عمل تتبعها زيارة خاصة

منذ11 ساعة
طقس حار - (تعبيرية)

طقس حار في أغلب المناطق حتى الأربعاء

منذ12 ساعة
556262

فتح باب التسجيل لتدريب الأطباء المدنيين في الخدمات الطبية

منذ20 ساعة
المستشفى الميداني نابلس/3

"ميداني نابلس/3" استقبل 800 حالة خلال عيد الأضحى

23 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

5 نقاط أساسية في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر
 