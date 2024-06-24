الخارجية الفلسطينية تعزي الأردن بشهيدي حادث قافلة المساعدات الإنسانية

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن تعازيها الحارة للأردن، باستشهاد الرقيب عماد العرام، والجندي يحيى الصياح من القوات المسلحة الأردنية، إثر الحادث الأليم الذي وقع أمس، إثر تدهور شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

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وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الاثنين، عن تعازيها الحارة وصادق المواساة لأسر الشهيدين، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.



كما ثمنت الوزارة الجهود التي يبذلها الأردن، والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.-(بترا)