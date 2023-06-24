السبت 24 حزيران 2023
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الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في روسيا

قوات فاغنر في مدينة روستوف الروسية
قوات فاغنر في مدينة روستوف الروسية
تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين منذ الجمعة، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في موسكو، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في روسيا في ظل التطورات الجارية.اضافة اعلان
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن السفارة الأردنية في موسكو، ومن خلال قاعدة البيانات الموجودة لديها، تقوم بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المقيمين والدارسين هناك ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر.
ودعا المجالي المواطنين الأردنيين المقيمين في روسيا، وفي ضوء الأحداث الأخيرة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية هناك، وإلى عدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة مع السفارة الأردنية في موسكو على رقم الخط الساخن الخاص بالسفارة:
0079268469950
أو من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على الرقم:
00962795497777
والبريد الإلكتروني (op.ctr@fm.gov.jo).
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

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