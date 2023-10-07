الخارجية تتابع حادثة مقتل أردنية على يد زوجها في كندا

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تابعت وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية في كندا، حادث مقتل مواطنة أردنية في منطقة بييل، على يد زوجها.وقال مدير وحدة مركز العمليات في الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن الوحدة والسفارة الأردنية في كندا، تتابعان حادث مقتل المواطنة على يد زوجها الأردني البالغ من العمر 37 عاما، والذي ألقت السلطات المحلية القبض عليه.وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت، أن السفارة الأردنية في العاصمة الكندية اوتاوا تتابع مع السلطات المحلية التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة.وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.-(بترا)