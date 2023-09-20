الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة النمسا

اضافة اعلان

تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية النمسا الصديقة، ماريكيه تسيمبورغ، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.