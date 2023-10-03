الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بلغاريا

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الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بلغاريا
تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية بلغاريا الصديقة، ميتين حسين كازاك، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.اضافة اعلان
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