الخارجية تحذر الأردنيين من السفر إلى لبنان

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قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنه حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكداً حرص الوزارة على سلامة الجميع.وشدد القضاة على ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية:- الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.- وحدة مركز العمليات في الوزارة:009627995629030096279956247100962799562193أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.joوتالياً رابط التسجيل: