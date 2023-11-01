الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية تحذر الأردنيين من السفر إلى لبنان

العلم اللبناني
العلم اللبناني
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنه حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.اضافة اعلان

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكداً حرص الوزارة على سلامة الجميع.

وشدد القضاة على ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية:

- الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

- وحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962799562903

00962799562471

00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.jo

وتالياً رابط التسجيل:


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