الخارجية تعزي الجزائر وأندونيسيا والهند

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا الحرائق التي اندلعت في عدد من الغابات والمحاصيل الزراعية، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تعاطف المملكة مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بضحايا حادثة غرق عبارة قبالة جزيرة سولاويسي الإندونيسية اليوم، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وفقدان آخرين.

وأكدت الوزارة تعاطف المملكة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنيات السلامة للمفقودين.

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كما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة بضحايا انزلاقات التربة في ولاية ماهاراشترا وسط غرب الهند، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تعاطف المملكة مع جمهورية الهند الصديقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.