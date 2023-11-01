الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية تعلن بدء عملية إجلاء الأردنيين من غزة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، من خلال معبر رفح، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن. اضافة اعلان

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، تعمل وعلى مدار الساعة لضمان نقل المواطنين الأردنيين وسلامتهم، وأن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام.

وأضاف القضاة أنه تم إرسال فريق من السفارة الأردنية في القاهرة، إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث سيقوم الفريق بتأمين المواطنين الأردنيين الذين سيخرجون من غزة بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

ودعا المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، إلى التواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

- 00962799562903

- 00962799562471

- 00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني:

- op.ctr@fm.gov.jo
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