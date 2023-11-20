الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية تكشف حالة الأردنية الموقوفة في بنسيلفانيا

اعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة الأردنية في جامعة بنسلفانيا ، تارا الطراونة‬⁩، بسبب موقفها من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
الطالبة تارا هي خريجة كينجر اكاديمي في مأدبا عام ٢٠٢٠

أكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن، تمت متابعة قضية المواطنة الأردنية التي تم توقيفها في ولاية بنسيلفانيا الأميركية، والتواصل مع ذويها منذ بداية الحادثة، والذين أكدوا أن المواطنة تم الإفراج عنها خلال ساعتين من توقيفها وأنها بخير وبصحة جيدة، بعكس ما يتداول على وسائل الإعلام.

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وكانت السلطات الأميركية اعتقلت الطالبة الأردنية في جامعة بنسلفانيا ، تارا الطراونة‬⁩، بسبب موقفها من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن تقارير زعمت ان الطالبة تارا الطراونة متهمة بـ"سرقة العلم الإسرائيلي في الحرم الجامعي”.

وقالت إن تارا قالت أمام حشد من الجمهور عن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول: "أتذكر مشاعر القوة والسعادة، والثقة الشديدة بأن النصر كان قريباً وملموساً للغاية”.

وقالت الصحيفة إن الطالبة تارا هي خريجة كينجر أكاديمي في مأدبا عام ٢٠٢٠.

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