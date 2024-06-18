 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية تكشف مصير 84 من الحجاج الأردنيين المفقودين

حجاج في مشعر منى - (أرشيفية)
حجاج في مشعر منى - (أرشيفية)
أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الثلاثاء، العثور على 84 حاجاً أردنياً من بين 106 مسجلين على قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين، بحسب قاعدة البيانات التي أعدتها مديرية العمليات منذ بداية التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين، وإصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين، ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناءً على رغبة ذويهم.اضافة اعلان

يأتي ذلك في سياق متابعة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لعمليات البحث عن الحجاج الأردنيين المفقودين، ولإجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج، من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية ومسارات الحج النظامية الأخرى المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة أن الجهات السعودية المعنية تُقدم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج الـ84 الذين عثر عليهم، وأن حالتهم الصحية متفاوتة بين الجيدة والمتوسطة والحرجة، وأن فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة ما يزال يُقدم الخدمات القنصلية للحجاج ويتابع أوضاعهم مع السلطات السعودية المختصة.

وقال القضاة إن عمليات البحث ما تزال جارية عن 22 حاجاً أردنياً مفقوداً، وبجهود مشتركة من الخلية التي شكلتها الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج التي كانت أكدت في بيان سابق لها سلامة جميع الحجاج من البعثة الأردنية الرسمية، وبمساعدة السلطات السعودية المختصة.

وأكد أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، وذوي المفقودين، وأن فريق القنصلية العامة المتواجد في مكة يزور الحجاج الأردنيين في المستشفيات للاطمئنان على سلامتهم، ومتابعة أوضاعهم.

وجدد القضاة دعوته لجميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج وذويهم، إلى الاتصال لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن المفقودين أو الترتيب لنقل الجثامين في حالات الوفاة على مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:

- مديرية العمليات والشؤون القنصلية: ٠٠٩٦٢٧٩٥٤٩٧٧٧٧

- خط الطوارئ / جدة: ٠٠٩٦٦٥٠١٧٨٤٦١١

أو من خلال البريد الإلكتروني لمديرية العمليات والشؤون القنصلية: [email protected]

أو مراجعة مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة وعلى مدار الساعة.
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