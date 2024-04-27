السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية: نتابع مقتل مواطن أردني في روسيا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
أكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع مقتل مواطن أردني في مدينة فولغوغراد الروسية فجر اليوم السبت.اضافة اعلان

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة أن السلطات الأمنية المختصة في روسيا ألقت القبض على مرتكبي الجريمة، وأن السفارة الأردنية في موسكو تتابع التحقيقات مع السلطات الروسية المختصة للوقوف على مجريات الجريمة.

وأضاف القضاة أن السفارة الأردنية في موسكو باشرت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم، لنقل الجثمان بعد انتهاء التحقيقات.

وأعرب السفير عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى- عز وجل- أن يتغمده بمغفرته ورضوانه ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
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