الخارجية: نتابع مقتل مواطن أردني في روسيا

اضافة اعلان

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة أن السلطات الأمنية المختصة في روسيا ألقت القبض على مرتكبي الجريمة، وأن السفارة الأردنية في موسكو تتابع التحقيقات مع السلطات الروسية المختصة للوقوف على مجريات الجريمة.وأضاف القضاة أن السفارة الأردنية في موسكو باشرت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم، لنقل الجثمان بعد انتهاء التحقيقات.وأعرب السفير عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى- عز وجل- أن يتغمده بمغفرته ورضوانه ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.