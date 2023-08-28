"الخدمة المدنية" ومتابعة الشكاوى.. هل تعارض الحوكمة؟

عبدالله الربيحات

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في الوقت الذي بين فيه خبراء إداريون أن منح هيئة إدارة الخدمة المدنية صلاحيات متابعة شكاوى الوظيفة العامة ينافي مبدأ الحوكمة، وأنه يجب أن تتبع صيغة أخرى، قال آخرون إنه لا ينافي مبدأ الحوكمة، ولكن بشرط أن تنشأ هذه الهيئة بقانون وليس بنظام ويكون للهيئة صفة الضابطة العدلية، وبذلك تكون الهيئة هي المسؤولة عن الرقابة الإدارية وعن تظلمات الموظفين.وكانت عضو تطوير القطاع العام بدرية البلبيسي اعتبرت في ملتقى (عام على التحديث) يوم السبت الماضي أن منح هيئة إدارة الخدمة المدنية صلاحيات متابعة شكاوى الوظيفة العامة ينافي مبدأ الحوكمة، فمن غير المقبول أن يكون المشكى عليه والحكم جهة واحدة، بالتالي يجب أن تُتبع صيغة أخرى.وأكدت البلبيسي أهمية تطوير القطاع العام بآليات ملموسة، حتى يلمس الجميع نتائجها بشكل حقيقي، وهو ما تسعى لتحقيقه الحكومة. وهناك ضرورة لوجود أسس تقييم واضحة لمعرفة خطوط التقدّم في خريطة تطوير القطاع العام، حتى يتم من خلالها معرفة حجم الإنجاز.ومن جانبه، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور سامح الناصر في ملتقى (عام على التحديث) أيضا، أنه "ليس هناك إلغاء لديوان الخدمة المدنية وإنما تحول جذري للانتقال إلى الدور الذي يجب أن يقوم به، والذي كان يمارسه في التسعينيات عندما كانت الإدارة الأردنية في أوج ألقها".وأضاف أن جلالة الملك أكد ضرورة أن تعود الإدارة الأردنية إلى سابق عهدها لإحداث التغيير المطلوب في رسم السياسات والرقابة والتنظيم، مؤكدا أهمية تهيئة الدوائر الحكومية بالإسناد الفني والتهيئة والتدريب، بحيث نكون قادرين على إدارة جميع الشؤون المتعلقة بإدارة التوظيف.وأشار الناصر إلى أن الديوان سيسعى بكل إمكاناته لتجاوز الصعوبات الحالية، مؤكدا أن الديوان عمل على 27 مشروعا تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك لتهيئة المتطلبات القانونية والتشريعية للانتقال لدوره الجديد لإدخال التعديلات على قانون الخدمة المدنية، بما ينسجم مع استراتيجية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية ورفعها الى مجلس الوزراء.رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق هيثم حجازي قال إن منح هيئة إدارة الخدمة المدنية صلاحيات متابعة شكاوى الوظيفة العامة ينافي مبدأ الحوكمة، فمن غير المقبول أن يكون المشكى عليه والحكم جهة واحدة، بالتالي يجب أن تتبع صيغة أخرى، وهذا هو الصحيح. والصيغة المناسبة هي واحدة من ثلاثة: استحداث منصب المفتش العام للدولة، أو إعادة إحياء ديوان الرقابة والتفتيش الإداري أو توسيع صلاحيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.من جانبه، بين أستاذ الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة اليرموك د. رفعت الفاعوري، أنه يتفق مع منح هيئة إدارة الخدمة المدنية صلاحيات متابعة شكاوى الوظيفة العامة وهو لا ينافي مبدأ الحوكمة، وذلك على أن تُنشأ هذه الهيئة بقانون وليس بنظام ويكون للهيئة صفة الضابطة العدلية، وبذلك تكون الهيئة هي المسؤولة عن الرقابة الإدارية وعن تظلمات الموظفين.مدير عام معهد الإدارة العامة السابق د. راضي العتوم، بين أنه من الأهمية بمكان أن تقوم الهيئة التي ستُنشأ بمهام تتوافق وأصول الحوكمة، فحتى ديوان الخدمة المدنية كان وما يزال يقوم بأدوار تتنافى والحوكمة، حيث يشرّع نظام الخدمة المدنية ويطبقه بالتعيينات والترفيعات والترقية والتدريب والتأهيل ثم هو نفسه يراقب، ويتابع، ويقيم التنفيذ والتطبيق للدوائر، هذا تناقض صريح للحوكمة ولمؤسسية العمل.وأضاف أن عمل هيئة إدارة الخدمة المدنية ينبغي أن ينصب على عدة أدوار يجب تقسيمها إلى أكثر من مؤسسة؛ أي الدور التنفيذي لمؤسسة/ مفوّضية لتشمل: التوظيف، والبعثات، والترقيات، وإنهاء الخدمات.. الخ. والدور الرقابي لمفوضيّة أخرى، أما دور التشريع لهذا كله، فيجب ان يكون لتمثيل من كافة الأطراف ذات العلاقة؛ أي أن تطوير نظام الخدمة المدنية يجب أن يكون من قبل لجنة تشكل من كافة ممثلي واختصاصات موظفي القطاع العام؛ وهنا التمثيل بائن للوظائف التي لها نقابات، يبقى الموظفون غير الممثلين، فيجب اختيار متخصصين منهم ذوي قدرات وكفاءات تحدد في حينه.لذلك، يكون الدور الرقابي للمفوّضية التي تستلم الشكاوى وتتابع تحليلها، والتأكد منها، ومناقشتها، والاستماع لأطرافها، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب بها.وبالتالي ستكون لدينا هيئة برأسين مستقلين، يرأسهما مجلس مفوضين لهما إضافة لأربعة مفوضين من خارج إطار الحكومة، والرئيس للهيئة، هذا صحيح ،أي مجلس من سبعة: الرئيس، و اثنان أعضاء المفوضين، وأربعة يختارهم الرئيس.وقال العتوم انه من الأهمية بمكان، اختيار مجلس المفوضين من خارج إطار مسؤولي ديوان الخدمة المدنية، وما يرتبط به كمعهد الإدارة العامة، حيث ستنعكس نفس الأفكار المتهالكة على قيادة الهيئة وإدارتها، إذ إن المجيء بقيادات ساهمت بما نحن فيه من ترهل، وتخلّف اداري للخدمة المدنية يضع الهيئة في نفس قالب التخلف والتهور، ما سيؤدي بها إلى حال ديوان الخدمة المدنية.