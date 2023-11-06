الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة: أي محاولات لتهجير الفلسطينيين سيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب

رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مجلس النواب
رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مجلس النواب

عقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، لقاءً في مجلس النوَّاب مع رئيس وأعضاء المكتب الدَّائم ورؤساء الكُتل واللِّجان النِّيابيَّة؛ لوضعهم بصورة جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني لوقف العدوان على غزَّة وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل مستدام.

وحذر الخصاونة من أن "أيُّ محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة "إعلان حرب"".

وقال: "كلُّنا على قلب رجل واحد خلف جلالة الملك، مؤسَّسات وأحزاب ومواطنون، في مواقفه المشرِّفة لنُصرة القضيَّة الفلسطينيَّة ووقف العدوان على غزَّة؛ فالأردن القوي هو الأقدر على خدمة القضيَّة الفلسطينيَّة".

وأضاف رئيس الوزراء: "كلُّ الخيارات مطروحة على الطَّاولة بالنِّسبة للأردن في إطار الموقف المتدرِّج في التَّعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزَّة وتداعياته".

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وتابع: "الحصانة لإسرائيل والصَّمت على انتهاكاتها ضدَّ المدنيين الفلسطينيين يشكِّل ازدواجاً في المعايير يندى له الجبين، والاعتداء الوحشي لم يميِّز بين أهداف مدنيَّة وعسكريَّة وطال حتى المناطق الآمنة وسيَّارات الإسعاف".

وأردف الخصاونة: "منذ اليوم الأوَّل للحرب على غزَّة والأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يبذل جهوداً مضنية لوقف هذه الحرب والسَّماح بإيصال المساعدات الإنسانيَّة لأهلنا في قطاع غزَّة".

واستكمل: "نقف سويَّاً حكومة ونوَّاباً وأعياناً وأحزاباً بمختلف تلاوينها السِّياسيَّة خلف مواقف جلالة الملك، وتعزيز قوَّة الأردن، وقطع الطَّريق على كلّ من يحاول حرف البوصلة من خلال محاولات بثّ الفتنة".

وزاد: "مظاهر التَّعبير الحضاري سقفها مفتوح أمام الأردنيين؛ ونشكر أجهزتنا الأمنيَّة على تعاملها الحضاري مع المظاهرات التي تشهدها السَّاحة الأردنيَّة".

وقال الخصاونة: "نحيي نشامى القَّوات المسلَّحة الباسلة على جهودهم بإنزال المساعدات الطبيَّة إلى المستشفى الميداني الأردني في غزَّة فجر اليوم؛ لإدامة جهد المستشفى المستمرّ في تقديم العون الطبِّي للأشقَّاء الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "العدوان الإسرائيلي على غزَّة راح ضحيَّته قرابة 10 آلاف شهيد أكثر من ثلثهم من الأطفال وثلثيهم من النِّساء والأطفال وهذا يتناقض تماماً مع مبدأ الدِّفاع عن النَّفس".

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "جهود جلالة الملك عبدالله الثَّاني وخطابه وتحرُّكاته ومواقفه تجاه العدوان على غزَّة أسهمت في تشكيل استدارة في الموقف الدَّولي ومواقف الرَّأي العام العالمي في المطالبة بوقف العدوان".

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