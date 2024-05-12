الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة: الأردن حقق إنجازا مهما للاقتصاد الوطني

بشر الخصاونة جديد
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد
أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، أهميَّة الإنجاز الأردني المتمثِّل برفع تصنيف المملكة الائتماني من وكالة موديز العالميَّة لأوَّل مرَّة منذ 21 عاماً.اضافة اعلان

وقال الخصاونة إن "تقدُّم الأردن في تصنيف الوكالات الدَّوليَّة والنَّجاح في المراجعات الماليَّة مع صندوق النَّقد الدَّولي إنجاز مهمّ للاقتصاد الوطني".

وأضاف أن "نجاح الدَّولة في كبح جماح التضخُّم وتحقيق توازن في الميزان التِّجاري والحضور الدَّولي أمرٌ في غاية الأهميَّة ويعكس مَنَعة الدَّولة وقوَّتها".

وتابع الخصاونة: "نحيِّي وزارة الماليَّة وطواقمها والبنك المركزي الأردني والوزارات القطاعيَّة والخدميَّة على جهودها في تحقيق هذا الإنجاز".

وأردف: "الأردن مع الكلّ الفلسطيني، والحقّ الفلسطيني، والمصير الموحَّد للشَّعب الفلسطيني بدولة مستقلَّة ذات سيادة على حدود 4 حزيران 1967م، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، وفق خيار حلِّ الدَّولتين".

واستكمل رئيس الوزراء: "نُجدِّد رفضنا المطلق لأيِّ عمليَّات عسكريَّة إسرائيليَّة على رفح ورفض التَّهجير أو إيجاد أيِّ ظروف لتهجير أبناء الشَّعب الفلسطيني من الضفَّة الغربيَّة وقطاع غزَّة".

وزاد الخصاونة: "موقفنا ثابت في دعم وإسناد الأشَّقاء الفلسطينيين، ولا يتناقض ذلك مع انتظام الحياة العاَّمة وسيرورتها والمضيّ في القرارات الحاسمة التي تبرز ثقة الدَّولة بقراراتها وقيادتها وإمكاناتها".


وقال إن "الأردن القوي والمنيع هو الأقدر على دعم قضايانا العربيَّة، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة".
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