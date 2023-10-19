الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة: الأردن مستعد لبناء جسر جوي من الغذاء والدواء لإيصاله للفلسطينيين بأقرب فرصة

رئيس الوزراء يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
رئيس الوزراء يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية/ المستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبدالله الربيعة.اضافة اعلان

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري إلى الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة الدول الشقيقة مع المجتمع الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من غذاء وأدوية إلى الأهل في قطاع غزة.

ولفت الخصاونة إلى الموقف العربي الجماعي برفض التهجير والعقاب الجماعي ومنع إيصال المساعدات الإنسانية كونها مخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية والقانونية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الأردن كان سباقا في إرسال أول طائرة مساعدات إنسانية إلى الأهل في قطاع غزة وصلت إلى منطقة العريش في جمهورية مصر العربية منذ بدايات العدوان واستعداد الأردن لإمداد الأشقاء الفلسطينيين في غزة بجسر جوي من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية، لإيصالها إليهم في أقرب فرصة.

وأشار الخصاونة إلى أهمية التنسيق بين الهيئة الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل في غزة وفي الضفة الغربية.

من جانبه، لفت الربيعة إلى التنسيق الأخوي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واتصالاتهما وتحركاتهما الدبلوماسية لوقف العدوان على غزة والوقوف في الطليعة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء هناك.

وأكد الربيعة أن الملف الإنساني يحظى بأهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأهل في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي المستمر عليه، مؤكدا تطلع المركز للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وثمن الدعم الذي يحظى به المركز في الأردن وتسهيل أعماله ونشاطاته الإنسانية. (بترا)
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