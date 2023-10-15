الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة: الصمت ليس خيارا مقبولا على ما يتعرض له أهلنا في غزة

رئيس الوزراء بشر الخصاونة - (أرشيفية)
رئيس الوزراء بشر الخصاونة - (أرشيفية)

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد، إن المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزَّة باقٍ ومستمرٌّ، وسيواصل تقديم خدماته للأشقَّاء الفلسطينيين.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن المستشفى الأردني في غزَّة سيبقى قائماً وشاهداً على الالتزام الأردني تجاه أهلنا وأشقَّائنا الفلسطينيين في قطاع غزَّة.

اضافة اعلان

 

وتابع: الصَّمت ليس خياراً مقبولاً على ما يتعرَّض له أهلنا في غزَّة من حرب وتدمير ممنهج؛ لأنَّه يشكِّل صمتاً على عدوان يجرِّد أهل غزَّة من حقِّهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمتاً على خروقات إسرائيليَّة فاضحة للقانون الدَّولي.

وأردف الخصاونة: يتعين على المجتمع الدَّولي أن يتعامل مع الحرب على قطاع غزَّة وفق معايير محدَّدة، يدين من خلالها قتل المدنيين الفلسطينيين مثلما قام بإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين؛ لأنَّ الضحايا المدنيين في المحصِّلة النهائية هم ضحاياً أيَّاً كانت هويتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
شعار مجلس النواب - (أرشيفية)

اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعما لأهالي غزة

منذ 44 دقيقة
المستشفى الميداني الأردني في غزة - (أرشيفية)

الصحة الفلسطينية: نشكر الملك عبدالله الثاني لإبقاء المستشفى الميداني في غزة

منذ1 ساعة
قوات الاحتلال تعتدي على صحفي فلسطيني - (أرشيفية)

الصحفيين: على الاتحاد الدولي أن يمارس سلطته لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين بغزة

10 تشرين الأول 2023
جنود من الاحتلال في قبضة قوات المقاومة أمس-(بترا)

الطوفان يغرق الاحتلال ويؤشر إلى تغير المعادلة فوق الأرض

07 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
شعار التجمع الوطني للإصلاح

انسحاب "القدوة" من التجمع الوطني للإصلاح

منذ 35 دقيقة
شعار مجلس النواب - (أرشيفية)

اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعما لأهالي غزة

منذ 49 دقيقة
المستشفى الميداني الأردني في غزة - (أرشيفية)

الصحة الفلسطينية: نشكر الملك عبدالله الثاني لإبقاء المستشفى الميداني في غزة

منذ1 ساعة
ضباب في عمان - (أرشيفية للغد)

الأمن العام تحذر من محدودية الرؤية الأفقية

منذ2 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: الحرب على غزة لن تجلب أمنا وخطر توسعها كبير

منذ2 ساعة
القضاء - (تعبيرية)

التحقيق بتدهور مركبة ووفاة سائقها إثر ملاحقته من إحدى الدوريات

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما تخطط له إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

كيف طمأن الرئيس بايدن الفلسطينيين؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الترانسفير.. ليس مجرد أمنية!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن الغذاء والدواء

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأدوات الحقوقية لمواجهة انتهاكات إسرائيل إعلاميا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 