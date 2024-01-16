الخصاونة: الملك يقود جهداً مكثفاً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

- الخصاونة: الأردن يشكل بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمار وريادة الأعمال وماضون بثبات في خطط تحديث الاقتصاد الوطني



عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لقاءات ، الثلاثاء، في إطار مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2024 المنعقد حالياً في دافوس السويسرية مع قيادات سياسية واقتصادية ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات عالمية كبرى ورجال أعمال ومنظمات إقليمية ودولية. اضافة اعلان

فقد التقى رئيس الوزراء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في اجتماع تركز على البحث في الحرب على غزة.

واطلع رئيس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة على الجهود الحثيثة والدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لضمان وقف العدوان على غزة وعدم توسع دائرة الصراع في الاقليم وايصال المساعدات العاجلة الى الاشقاء في قطاع غزة بشكل مستدام .

وأكد رئيس الوزراء والأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الانسانية والطبية بشكل عاجل ومستدام.

وأكد الخصاونة على الدور المهم للأمم المتحدة ومنظماتها في الاستجابة الإنسانية وإيصال المساعدات الى اهل قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

ولفت رئيس الوزراء إلى موقف الأردن الرافض لإيجاد أي ظروف من شانها أن تفضي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية ولعنف المستوطنين في الضفة مثلما أكد رفض الأردن لأي محاولات للفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما وحدة جغرافية واحدة ويشكلان اساسا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية تلبية الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وفي اطار حل الدولتين وأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة .

وثمن الامين العام للامم المتحدة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لما يحظى به الاردن بقيادة جلالة الملك من احترام وتقدير لدى المجتمع الدولي والاسرة الدولية وتطلع الامم المتحدة الى العمل الدائم مع الاردن في تحقيق هذه الجهود المقدرة .

وعقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في اجتماع ركز على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ومنع توسيع دائرة الصراع في الإقليم.

وأكَّد الخصاونة وميقاتي على موقف البلدين الداعي إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة بشكل مستدام، والرفض المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.

وجدد رئيس الوزراء التاكيد على ان الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك تؤكد دوما بان السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا الا بالتاسيس لافق سياسي يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي اطار حل الدولتين الذي يضمن الامن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها .

واكد الخصاونة وميقاتي على العلاقات الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .

بدوره اعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية عن تقديره لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم واسناد القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

وعقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لقاء مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا .

واشاد رئيس الوزراء بالشراكة الايجابية بين الاردن والصندوق وبموافقة المجلس التنفيذي للصندوق مؤخرا على البرنامج الوطني الجديد للاصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج الوطني الجديد للاصلاح الاقتصادي يهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو بهدف خلق الوظائف، لافتاً إلى أنَّ البرنامج سيكون على نفس نهج البرنامج السَّابق ولن يرتّب زيادة على الضَّرائب أو فرض ضرائب جديدة، بل سيسعى لتعزيز إيرادات المالية العامة عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي ومؤكدا ان البرنامج يعزز من ثقة المؤسسات الدولية والجهات المانحة بمنعة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأوضاع في الإقليم .

وأكد رئيس الوزراء أهمية النجاح الذي حققه الاردن عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التسهيل الممدد السابق مع صندوق النقد الدولي، والذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات المنطقة المستوردة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم تصنيف الأردن الئتماني الدولي.

بدورها اشارت جورجيفا الى ان موافقة المجلس ادارة الصندوق النقد الدولي على اتفاق جديد مع الاردن مدته أربع سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي جاء كدليل على نجاح الاردن في تعزيز استقراره المالي والنقدي وحماية الاقتصاد من تداعيات الركود التضخمي العالمي وغياب الاستقرار الاقليمي.

.

واشادت بالسياسات الحصيفة للاردن وقدرته على التصدي بنجاح لسلسلة من الصدمات الخارجية التي واجهها على مدى السنوات الماضية، والمحافظة على الاستقرار الكلي، والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية، فضلا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

كما التقى رئيس الوزراء مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية الأردنية العراقية، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.

ولفت الخصاونة إلى وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تحقيق تطلعاته بمستقبل مزدهر.

وجرى، خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الأردن وإقليم كردستان، وسبل توسيعها في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية منها.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص ومجالات الاستثمار المتوفرة في الأردن وفي إقليم كردستان العراق، وتشجيع القطاع الخاص لدى الجانبين على إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الجانبين.

وتناول اللقاء امكانية زيادة التعاون في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والامن الغذائي والتخزين والمناطق اللوجستية في ضوء خطط التطوير لجعل موانىء العقبة كمركز لوجستي عالمي .

والتقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن .

واكد رئيس الوزراء ونظيره اللوكسمبورغي الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ثنائيا وفي اطار الاتحاد الاوروبي .

وتم خلال اللقاء البحث في مستجدات الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط وتطورات الحرب الاسرائيلية على غزة حيث اكد الخصاونة على موقف الاردن الداعي الى وقف الحرب وايصال المساعدات الى قطاع غزة بشكل مستدام وايجاد افق سياسي يضمن انهاء الصراع واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي اطار حل الدولتين .

من جهته اكد رئيس وزراء لكسمبورغ على اهمية دور الاردن في المنطقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لافتا الى اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1980 .

وعقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لقاء مع الرئيس التنفيذي لصندوق ميريديام، تيري ديو، في اجتماع جرى خلاله استعراض الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الأردني.

وعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء للإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وإزالة أي عقبات قد تواجه الاستثمارات، مؤكدا ترحيب المملكة بمزيد من الاستثمارات لصندوق ميريديام .

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق تيري ديو، أن صندوق ميرديام له استثمارات قائمة في الأردن في قطاع النقل والمياه وعدد من القطاعات ، مشيرا إلى تطلع الصندوق لزيادة حجم استثماراته في الأردن نظرا لما يتمتع به من بيئة استثمارية واعدة.

كما التقى رئيس الوزراء مع الرئيس التنفيذي لشركة إيه بي مولر هولدنج، روبرت أوغلا، وبحث معه سبل تعزيز استثمارات الشركة في الاردن سيما في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

وبحث الخصاونة مع الرئيس التنفيذي للشركة التحديات التي تواجه حركة الشحن البحري في البحر الاحمر وسبل ادامة انسايبة البضائع وسلاسل التوريد .

والتقى رئيس الوزراء مع الرئيس التنفيذي لشركة كورسيرا جيف ماجيونكالدا المتخصصة في مجال التعليم عن بعد وتطوير ورفع الكفاءات للشباب في مواجهة تحديات البطالة .

واشار الخصاونة الى اهمية زيادة تعاون الجامعات الاردنية مع الشركة لانتاج محتوى تعليمي عالي الجودة مع التركيز على مهارت الذكاء الاصطناعي .

وبحث الخصاونة مع الرئيس التنفيذي للشركة سبل دعم الشركة لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي اطلقته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع مجموعة من الشركات المحلية بهدف توفير فرص عمل للشباب .

