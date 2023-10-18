الخصاونة: صدى ألم الفلسطينيين يتردد في نفوس الأردنيين (فيديو)

جهاد المنسي

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة من على منصة مجلس النواب إنّ الأردن لن يسمح وسيتصدى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث سنقف بكل قوة وثبات أمام هذه المحاولات والسيناريوهات.

وأضاف الخصاونة بعد يوم من عدوان إسرائيلي جديد أدى إلى استشهاد وإصابة المئات في مستشفى المعمداني، أن مكان الشعب الفلسطيني على ترابهم سواء في غزة أو الضفة الغربية، حيث إنّ رسالة الأردن في هذا الاتجاه كانت وستظل واضحة لكل من يعنيه الأمر.



وتابع بالقول أن الأردن يعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطنيينين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطا أحمرَ أردنيا وعربيا دونه خرق القتاد، وأنه واهم من يعتقد أن مجزرة الأمس (المستشفى المعمداني) وغيرها والحصار ومنع الغذاء والدواء عن أبناء الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ على قسوتها وافتقارها إلى أدنى القيم الإنسانية والأخلاقية وخرقها للقانون الدولي والإنساني يمكن أن تكسر أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكّد أن الشعب الفلسطيني ثابت وصامد على أرضه وتضحياته جسيمه لنيل حقوقهم الوطنية المشروعة كاملة، وإنّ مجزرة المستشفى المعمداني النَّكراء يندى لها جبين كلّ من يملك ذرَّة من الإنسانيَّة والضَّمير، مبينا أن الأردن مستمر بدوره الكبير بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي من أجل حماية الشعب الفلسطيني ومن أجل توفير كل الدعم والإسناد له.



وأشار إلى أن تعزيز والحفاظ على المنعة الداخلية سيمكن الأردن من المضي قدما في إسناد القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وفي مقدمتها حقهم بإقامتهم الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة.



وأكّد أن الأردن الأقرب لفلسطين وسنظل، ولن نقبل بأقل من وقف الاعتداءات عليها ومحاسبة من قام بهذه الاعتداءات ومد أشقائنا الفلسطينيين بالإسناد حتى نيل حقوقهم المشروعة كاملة فهذا ثابت أردني هاشمي لم يتغير، ولن يتزعزع حتى يرث الله الأرض وما عليها.



ولفت الخصاونة إلى أن فلسطين ستبقى بوصلة الأردن وتاجها القدس هذا ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني وكلنا صف واحد خلف قيادته، قائلا: "نفخر بأنّ موقفنا جميعاً، وفي مقدّمتنا جلالة الملك عبدالله الثاني وأبناء الشعب الأردني، متقدّمٌ على العالم كله في نُصرةِ الأشقاء الفلسطينيين، أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تجاوز كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية".



وقال الخصاونة، إنّ الأردن متمسك بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ونذود عنها بالمهج والأرواح في القدس والدفاع عنها ورعايتها والتي ينهض بها جلالة الملك عبدالله بكل أمانة وشرف ومسؤولية واقتدار.



وأشار إلى أن الأردن لم يدخر ولن ندخر جهدا في تقديم جميع أشكال الدعم الإنساني والطبي للأشقاء الفلسطينيين.



وأكّد الخصاونة أن المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة الذي تشغله طواقم القوات المسلحة الأردنية جيشنا الباسل في غزة يواصل واجبه المشرف في تضميد جراح الأشقاء هناك، وسيستمر في مواصلة هذه الخدمات.



وبين أن الأردن سيمد المستشفى الميداني في غزة بجسر جوي من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية لإيصالها إليهم في أقرب فرصة.



ورفض التحريض على الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التجمعات والمظاهرات السلمية، ويؤشر بالقول أن العدو هو مواجهة الجيش العربي، ووجه الخصاونة لاولئك بالقول "فشر"، فهذا الجيش ومرتبات الامن العام تحمي الأردن ليظل متماسكا قادرا أن يصد عن فلسطين واهلها الأذى إلى أن يتحق الطموح والحق الفلسطيني المشروع، و"ليخسأ كل من حاول أن يدق اسفين بين الشعب والاحزاب ومكونات الدولة بكل اطيافها، أولئك ظلاميين وخفافيش ظلام يريدون حرف البوصلة على فلسطين، وهذا بعيد عن شاربهم ونحذر منهم".

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