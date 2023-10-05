الخصاونة: لا يسمو لقب ولا تعلو وظيفة على وظيفة المعلم

اضافة اعلان

أكد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، المكانة العظيمة للمعلمين والمعلمات إذ "لا يسمو لقب ولا تعلو وظيفة على وظيفة المعلم"، مشيرا للمكانة الخاصة لهم في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.جاء ذلك في سياق رعايته لحفل التكريم السنوي للمعلمين، الذي أقامته وزارة التربية والتعليم؛ بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين أمس.ووجه الخصاونة، بهذه المناسبة، تحية تقدير وإجلال واعتزاز إلى كل معلم ومعلمة في أرجاء وطننا الحبيب "تطال عنان عطائهم الوفير، وجهدهم الدؤوب، وتليق بقاماتهم ومقاماتهم الباسقة، التي ترقى مع كل حرف يعلموه لطلبتنا".كما أشار إلى أن هذا اليوم، هو "يوم للأردن، وللأردنيين الذين آمنوا بالعلم، واتخذوه خيارهم الأهم والأثمن، وما هذا الاهتمام الكبير إلا شاهد على عمق إيمانهم بالعلم وبالمعلم، وارتباطهم الآني والمستقبلي به، باعتباره مشروعا وطنيا تنمويا يؤتي أكله كل حين" مؤكدا "نحن متحيزون بالفطرة إلى المعلم، لأن التحيز له هو انحياز للوطن".ولفت إلى أن الحكومة تجهد بتطوير الخطط الرامية لتعزيز دورهم ومكانتهم، ومكافأة المتميزين منهم، بتطبيق نظام رتب المعلمين الذي يحقق العدالة والمساواة، ويكافئ المتميز والمثابر، كذلك تطوير برامج التأهيل والتمكين، التي تسهم بتعزيز قدراتهم، وتنعكس إيجابا على أدائهم، وعلى أداء أبنائنا وبناتنا الطلبة أيضا.وأشار للدور المهم للمعلمين في مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك، يعضده ولي العهد؛ عبر "توعية أبنائنا وبناتنا الطلبة، خصوصا في مسار التحديث السياسي، الذي يشكل الشباب فيه ركيزة أساسية؛ باعتبارهم محور التغيير الإيجابي، ونراهن كثيرا عليهم في إنجاحه".كما لفت إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي من المعلمين والمعلمات، إحاطة الطلبة بسردية الدولة الأردنية فـ"هذه الدولة العتيدة التي تجاوز عمرها مئة عام، لديها قصة نجاح واضحة، وإنجازات عظيمة تقترب بحق من حدود الإعجاز، برغم محدودية الموارد وكثرة الخطوب، وهذه السردية يجب أن تروى بأعلى درجات الفخر والاعتزاز؛ لتعمق في أذهان أبنائنا وبناتنا وأجيالنا ووجدانهم حب الوطن وروح المسؤولية، ولتبتعد عن بعض محاولات جلد الذات التي يمارسها بعضنا على بعضنا وعلى أنفسنا".وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة قال إن هذا اليوم، "مناسبة تستذكر فيها الأمم والشعوب دور المعلم وعطاءه، في مشهد تتجدد فيه الذكرى تكريما واحتراما له، على ما يبذله من جهد وعطاء.وأشار محافظة إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ رؤية جلالة الملك في (مستقبل نستعيد فيه صدارتنا في التعليم)، "لذلك أولينا المعلم أهمية كبيرة بصفته قائد العملية التعليمية والتربوية، وعمادها الأساس"، ومن هنا جاءت سياسة الوزارة بتهيئة المعلمين وإعدادهم وتدريبهم قبل وأثناء الخدمة، وتطوير أدائهم بصورة مستمرة.ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله يحرصان على توفير كل الدعم للمعلم وإيلائه كل الرعاية والاهتمام، مشيرا إلى أنه وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته أفردت المبادرات الملكية السامية للمعلم العديد من الجوائز والحوافز إيمانا بأن من حق كل من يعمل بإخلاص وجد أن يكافأ.من جهته عرض الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين د. أسامة عبيدات، لإسهامات الأكاديمية بتدريب المعلمين ورفع قدراتهم ودعم جهود الوزارة والتنسيق والتكامل مع برامجها، لإعداد المعلمين وتطوير نظامنا التعليمي.ولفت إلى أن الأكاديمية الأكاديمية أصبحت وجهة أولى للمهتمين بالاستفادة من برامجها من 13 دولة عربية وأجنبية، وأنها باتت نموذجا أردنيا للعالم.بدورها أكدت عضو المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج د. رويدا المعايطة سعي المركز لإعداد المناهج المستجيبة للمتطلبات العالمية، والتفكير النقدي والإبداعي وتوفير مواد تعليمية تراعي متطلبات التقدم والتعلم المعرفي.وتحدثت المعلمة كوثر الحمايدة باسم المكرمين، وهنأت المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، وأكدت أهمية دورهم بتنشئة الأجيال وبناء الشخصية الوطنية.وفي نهاية الحفل الذي حضره، وزراء ومسؤولين، كرم الخصاونة معلمين ومعلمات ومديري ومديرات مدارس، تقديرا لجهودهم في التربية والتعليم.-(بترا)