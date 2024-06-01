 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة للشباب: من راهن على ضعف البلد لينظر حولنا

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، السبت، إن الشباب والشابات الأردنيون هم العروة الأساسية والواعدة للأوطان.

وأضاف الخصاونة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى تواصل 2024 الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد، حول "منعة الأردن: من الاستقرار إلى الانتعاش"، "رسالة إلى شبابنا لا تعيشوا في إيسار السلبية وتثبيط العزائم بل اذهبوا إلى التفاؤل وروح المبادرة والإنجاز".اضافة اعلان

وأكد رئيس الوزراء أن "من راهن على ضعف البلد لينظر من حولنا.. بقي الأردن يتقدم ويتطور بمنجزاته التي يقودها الملك".

وأشار الخصاونة إلى أن منتدى التواصل إطار مهم للغاية للشباب الأردني؛ للحوار والتفاعل في مختلف القضايا التي تهم حاضرهم ومستقبلهم.

وتابع الخصاونة: أسسنا لحالة من الاستقرار للاقتصاد الوطني، رغم الأزمات الإقليمية والدولية وتداعياتها.

وأكد الخصاونة أن الدينار الأردني قوي ومستقر بفعل سياسات مالية ونقدية حصيفة للبنك المركزي الأردني، ولدينا احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبية يصل إلى 19 مليار دينار.

وقال الخصاونة، "كنا على وشك تحقيق نسبة نمو 2.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، إلى أن وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحققنا نسبة 2.6 بالمئة".


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