الخميس 20 تموز 2023
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الخصاونة: لمست توجسا لدى الشباب من فكرة المشاركة الحزبية

بشر الخصاونة
الخصاونة
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إنه لمس توجسا من فكرة المشاركة الحزبية خلال اللقاءين الماضيين مع الشباب بسبب محظورات يجب أن نسلم بأنها كانت قائمة وموجودة على امتداد 50 سنة أو أكثر من عمر المملكة.اضافة اعلان
وفيما يتعلق بالانتظام الحزبي، أضاف الخصاونة خلال جلسة حوارية مع طلبة جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك: "اليوم إذا ما سلمنا أنه حتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي كان عمليا الانتظام الحزبي أمر لا يشجع عليه وكان عمليا يدفع من ينتظم في العمل الحزبي أثمان".
وقال الخصاونة إن أغلب الاحزاب التي كانت تعمل على الساحة كانت امتدادا إجمالا لأحزاب ذات صبغة عقائدية موجودة وفكرها مستمد من خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية.
وتابع: "اليوم الوضع مختلف تماما اليوم نحن في خضم عملية تحديث شامل تتضمن مسار لتحديث السياسي".
وقال الخصاونة إنه يجب أن ننتقل إلى حياة برلمانية وسياسية يكون عمادها في الأحزاب السياسية في إطار تدرج عمره 10 سنوات.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة حوارات الشباب التي أطلقتها الحكومة الشهر الماضي، حيث يعد هذا اللقاء التواصلي الثالث.
ويحمل لقاء جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك عنوان "رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام".
ويضمّ اللقاء متحدثين من الحكومة، وممثلين من مؤسسات رسمية ومدنية ومن القطاع الخاص، فيما يضم الحضور طلبة من جامعات إقليم الشمال الرسمية والخاصة، وممثلين من مبادرات شبابية فاعلة.
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