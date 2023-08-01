الثلاثاء 01 آب 2023
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الخصاونة: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر الحماية لجميع الأردنيين

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رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة يوفِّر حماية عامَّة لجميع الأردنيين وللمثلَّث الذَّهبي "العرش والجيش والشَّعب" ولمشروع الدَّولة التَّحديثي بمساراته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

وأضاف الخصاونة في جلسة صباحية لمجلس الأعيان لمناقشة مشروع القانون، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة لا يحدُّ مطلقاً من النَّقد البنَّاء، والحماية التي يوفِّرها عامَّة للجميع وليست لموظَّف السُّلطة العامَّة أو الموظَّف العام.

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وتابع: لم تتبق حُرمة للحياة الخاصة للأردنيين بفعل تنمر فئة قليلة في الفضاء الإلكتروني.

 

وقال الخصاونة: فئة قليلة عالية الصوت امتهنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعامة للأردنيين ومارست التنمر عبر الفضاء الإلكتروني الذي بات بحاجة إلى التنظيم والتأطير لحماية حرية الرأي والنقد البناء.

 

ورد الخصاونة على العين علي السنيد حول مفهوم الذم والتحقير، بالقول إن وصف الحكومة أو وزارة معينة أنها فاشلة، ليس ذما أو تحقيرا، أما وصف الحكومة بالعملاء فهذا يعتبر ذما وتحقيرا.

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