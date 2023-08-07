الخصاونة: نستند في علاقاتنا مع مصر إلى قاعدة صلبة قوامها الإرادة السياسيَة العليا

استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونةK في دار رئاسة الوزراء نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي>

وبحث الخصاونة مع مدبولي سُبُل تعزيز العلاقات الأخويَّة بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه فخامة الرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي.



وترأس الخصاونة ونظيره المصري اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة.



وقال الخصاونة إن العلاقات الأردنيَّة – المصريَّة مثال يُحتذى لما يجب أن يكون عليه العمل العربي المشترك، واللَّجنة العُليا المشتركة الأردنيَّة - المصريَّة الأكثر انتظاماً وإنتاجاً.



وأضاف الخصاونة: "نستند في علاقاتنا مع مصر إلى قاعدة صلبة قوامها الإرادة السِّياسيَّة العُليا، ممثَّلةً بجلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه فخامة الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي، التي بثَّتْ فينا الحرص على بذل كل جهد ممكن لتطوير علاقاتنا في مختلف المجالات، لخدمة بلدينا وشعبينا الشَّقيقين".

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