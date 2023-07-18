الخصاونة يؤكد حرص الحكومة على تطوير التوجيهي

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أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أهميَّة مرحلة الثَّانويَّة العامَّة (التَّوجيهي) كمسار موجِّه لمستقبل الطَّلبة والطَّالبات الأكاديمي والعملي.جاء ذلك، خلال تفقده لسير امتحانات الثَّانوية العامَّة (التَّوجيهي) في قاعتين للذُّكور والإناث في محافظة ⁧‫المفرق‬⁩؛ مواصلةً لسلسلة جولاته الميدانيَّة وزياراته التَّفقُّديَّة.كما أكد حرص الحكومة على تطوير مرحلة الثانوية العامة بما يتناسب مع أهميِّتها ويلبِّي الطُّموحات ومتطلَّبات التَّحديث.وثمن دور كوادر وزارة التَّربية والتَّعليم التَّدريسيَّة والإداريَّة في ضمان حُسن سير امتحانات الثَّانويَّة العامَّة والكفاءة العالية في متابعتها والإشراف على جميع مراحلها.وأشاد بدور نشامى مديريَّة الأمن العام وجهودهم المبذولة في تهيئة الأجواء والظُّروف الملائمة لطلبة الثَّانويَّة العامَّة لأداء امتحاناتهم بيُسر وسلاسة.