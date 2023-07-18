الخصاونة يتفقد امتحان التوجيهي في المفرق ويفتتح جدارية تأسيس "آل البيت"

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زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة محافظة المفرق وتفقَّد سير امتحانات الثَّانوية العامَّة (التَّوجيهي) في قاعة مدرسة الأساسيَّة الأولى للذُّكور وقاعة مدرسة الملك عبدالله الثَّاني للتميُّز للإناث في محافظة المفرق.كما زار رئيس الوزراء جامعة آل البيت في محافظة المفرق، وافتتح الجداريَّة الثَّلاثينيَّة بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس الجامعة، والتقى الطَّلبة أوائل الكُليَّات في الجامعة وأجرى حواراً موسَّعاً معهم حول مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.وخلال جولته على قاعات امتحانات الثَّانويَّة العامَّة التي رافقه خلالها وزير التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث الدكتور عزمي محافظة، أكَّد الخصاونة أهميَّة مرحلة الثَّانويَّة العامَّة (التَّوجيهي) كمسار موجِّه لمستقبل الطَّلبة والطَّالبات الأكاديمي والعملي، وحرص الحكومة على تطويرها بما يتناسب مع أهميِّتها ويلبِّي الطُّموحات ومتطلَّبات التَّحديث.كما ثمِّن رئيس الوزراء دور كوادر وزارة التَّربية والتَّعليم التَّدريسيَّة والإداريَّة في ضمان حُسن سير امتحانات الثَّانويَّة العامَّة والكفاءة العالية في متابعتها والإشراف على جميع مراحلها.وأشاد الخصاونة بدور نشامى مديريَّة الأمن العام وجهودهم المبذولة في تهيئة الأجواء والظُّروف الملائمة لطلبة الثَّانويَّة العامَّة لأداء امتحاناتهم بيُسر وسلاسة.