الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة يحذر من الطابور الخامس

رئيس الوزراء بشر الخصاونة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

توافق رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، في التحذير من "الطابور الخامس"، واكدا عدم وجود أي معتقل سياسي في الأردن جراء المظاهرات الشعبية التي ساندت أهالي غزة، وأن جلالة الملك يقود جهودا على مستوى العالم ساهمت  في تغيير الموقف العالمي تجاه العدوان الإسرائيلي على القطاع. اضافة اعلان

ومنح رئيس مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، الكتل النيابية مساحة للحديث على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث تحدثت خلال تلك الفسحة جميع الكتل وأعربت عن ادانتها للعدوان الصهيوني الغاشم على القطاع وثمنت الدور  الأردني الداعم للأشفاء.

وبعد أن استمع لكلمات الكتل النيابية والمستقلين، ومداخلة للنائب ينال فريحات أشار فيها لوجود معتقلين على خلفية مسيرات مؤيدة لصمود القطاع، قال الخصاونة "لا يوجد معتقلين بسبب المسيرات؛ فحريَّة التَّعبير والتَّضامن مع أهلنا في غزَّة والضِّفة الغربيَّة سقفها السماء أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم وجرائمه البشعة"، وأن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم مدافعا عن غزة والقضية الفلسطينية وأسهمت جهوده في تغيير الرأي العالمي.

وتابع قائلا "هناك طابور خامس يبثُّ الأكاذيب والإشاعات، ويحاول إثارة الفِتن وحرف البوصلة، وعلينا أن نتصدَّى له جميعاً بكلِّ حزم"، وانه لا يوجد خط فاصل بين الموقفين الشعبي والرسمي بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه المواقف تطالب بوقف آلة التقتيل، وتدين الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال الخصاونة مخاطبا النواب إن الموقف الأردني، وكما عبرت الكتل النيابية هو موقف متحد وواضح خلف الموقف المتقدم والطليعي الذي يقوده جلالة الملك لوقف الحرب ولكشف هذه الجرائم التي تصنف على أنها جرائم حرب استنفدت في كل تراتيب الوصف جرائم الحرب التي يمكن أن تقترف بحق الأهل في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وان موقف مؤسسات الدولة من سلطة تنفيذية يرأسها ويتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى سلطة تشريعية ممثلة بمجلسي الأعيان والنواب، إلى مجتمع مدني إلى أحزاب سياسية تعمل في الأردن بكافة تلاوينها الإسلامية واليسارية والليبرالية والتقليدية وغيرها من الأحزاب السياسية الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية ولا في النقابات ولا في كل بقاع المملكة الأردنية الهاشمية.

وبين أن الدولة والحكومة ستستمران في هذا المسعى والمشروع الذي يتعين على العالم العمل عليه فورا باعتباره المشروع الوحيد والفكرة المركزية الرامية إلى إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة وتجسيد الحق الفلسطيني المتأصل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة غير المنقوصة على كامل خطوط ما قبل الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبشكل يعالج كل القضايا الجوهرية من لاجئين وقدس ومستوطنات بما ينسجم مع المرجعيات الدولية المعتمدة في سياق حل الدولتين ويتوافق بالكامل مع الحقوق الأردنية الجذرية والجوهرية المرتبطة بهذه القضايا الجوهرية.

وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قال في الجلسة إنه لا يوجد لدينا معتقلين رأي بسبب المسيرات الشعبية المساندة للقضية الفلسطينية والرافضة للعدوان الغاشم على غزة، داعيا لضرورة التنبه لخطورة اي تصريحات غير مسؤولة، والتنبه للمغرضين المشككين بمواقف الأردن والتي لا يحق لأحد المزاودة عليها.

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