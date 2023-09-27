الخصاونة يفتتح مجمَّع “النَّافورة مول” في العقبة - صور

احمد الرواشدة

رعى الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء اليوم افتتاح مجمع النافورة السياحي الترفيهي "النافورة مول" في العقبة بحضور رئيس مجلس مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمية في العقبة.

واكد رئيس مجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية ايمن المفلح عن بالغ التقدير لدولة رئيس الوزراء لرعاية افتتاح هذا المجمع التجاري الاول من نوعه وسط مدينة العقبة والذي ياتي تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بإطلاق فضاءات العقبة الجديدة وجهود سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في الإرتقاء بالمنظومة الإقتصادية والتنموية لمنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.

ولفت المفلح الى ان العقبة اليوم على موعد مع انطلاقة جديدة على صعيد الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية تضاف الى الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة لتاكيد مكانة العقبة كما ارادها جلالة الملك المعظم منذ اكثر من عشرين عاماً على خارطة المدن السياحية الوادعة والواعدة على البحر الاحمر ما يزيد من تنافسيتها ودورها في الارتقاء والتنمية الاقتصادية ويدفع باتجاه مزيد من الجذب السياحي للمدينة.

وقد تم تشييد النافورة مول بامكانات كبيرة لتجسد هذه الرؤية كصرح اقتصادي مميز والأول من نوعه في العقبة وهو مملوك من شركة الأسواق الأولى وهي إحدى شركات الأسواق الحرة الأردنية.

ويقع النافورة مول في قلب مدينة العقبة بالقرب من شاطئ البحر متوسطاً مشروعي سرايا وآيلا ومجموعة من الفنادق الشاطئية الفاخره والمنتجعات ذات الخمس نجوم،مما يجعله قريبا من كافة المرافق السياحية والخدماتية في المدينة، وقد تم البدء بتنفيذ بناءه في 2018 على مساحة 21,500 م2 من ضمنها 9000 م2 خصصت لاستيعاب 260 موقف داخلي وخارجي للسيارات تشمل محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية.

وانطلاقا من الحس الجمالي الذي سعت اليه الشركة في تصميمها هذا المجمع فقد تميز مبنى المول بنافورته الخارجية ذات الألوان والإضاءة باحدث تكنلوجيا متخصصة في العالم وبتصميمه المعماري الفريد وفق أعلى المواصفات الهندسية والإنشائية والجمالية، وهو يمتاز بأحدث تقنيات توفير الطاقة ويمتلك معظم مواصفات الأبنية الخضراء مع مشروع خاص بالطاقة لشمسية المتجددة ليعمل بأقل الكلف التشغيلية، حيث تم الحرص على بناء الجدران ذات العزل الحراري عالي الجودة والنوافذ العازلة المزدوجة ونظام التكييف المركزي الموفر للطاقة.

ويحتوي المجمع في تصميمه الداخلي على نافورة جذابة تعتمد النظام العكسي من الأعلى إلى السفل ومدعمة بالألوان المضاءة، ويمتاز بساحة وسطية بمساحة 600 م2 تعطي الزوار القدرة على رؤية كافة المرافق والمحلات التجارية التي يسهل الوصول اليها بواسطة الأدراج الكهربائية والمصاعد والممرات الواسعة.



وتمتاز مساحاته الداخلية التأجيرية بالمرونة (صغيرة، متوسطة وكبيرة بمساحة 11,000 م2) لتلبية احتياجات كافة القطاعات والشركات التجارية والخدماتية المختلفة من معارض الأزياء ذات العلامات التجارية الشهيرة، وأسواق حرة ومحلات كهربائيات وإلكترونيات، اضافة إلى بنوك ومحال صرافة وتأجير سيارات وخدمات سياحية، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي ومركز لألعاب الأطفال بمساحة 500 م2 وهايبرماركت وصالون تجميل وعيادة أسنان وصيدلية.

واكدت الشركة انها تخطط للمرحلة الثانية من هذا المشروع الذي يشكل اضافة نوعية لسياحة الاسرة الاردنية والعربية والتسوق لابناء المدينة والزوار من مختلف مدن المملكة والسياح من الخارج والترفيه العائلي، ويحتوي مشروع المرحلة الثانية Fountain Village

على رؤية طموحة تتماشى مع حركة التطور والنماء التي تشهده العقبة اليوم ويقع المشروع على الأرض المجاورة لمبنى النافورة مول بمساحة 8000 م2 ويهدف إلى توفير خدمات إضافية مكملة للخدمات التجارية والترفيهية مما يجعل المجمع التجاري وجهة مميزة لأهالي وزوار مدينة العقبة، حيث سيضم مجموعة من المطاعم التي تقدم خدمة الطلب من السيارة Drive Thru ومبنى تجاري يوفر مساحات متنوعة من النشاطات التجارية المختلفة منها مركز الاعمال "البزنس سنتر" .

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