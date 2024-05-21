 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة ينعى وزير الداخلية الأسبق نذير رشيد

نذير رشيد
نذير رشيد

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثُّلاثاء، وزير الدَّاخليَّة الأسبق نذير رشيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشميَّة.

اضافة اعلان


وأعرب الخصاونة عن أصدق التَّعازي والمواساة برحيل الفقيد، الذي كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدَّم خدمات جليلة للوطن وقيادته وأبنائه في جميع مواقع المسؤوليَّة التي تبوَّأها، المدنيَّة منها والعسكريَّة.


كما أشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد الذي عمل بإخلاص، وسعى بجدٍّ من أجل خدمة القيادة الهاشميَّة ورفعة الأردن وقضايا الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة.


وشغل المرحوم منصب وزير الدَّاخليَّة عام 1997، وعضواً في مجلس الأعيان لأكثر من مرَّة بين عاميّ 1988 و1997، وسفيراً للمملكة في المغرب عام 1973، وتدرَّج قبل ذلك في الخدمة العسكريَّة حتى شغل منصب مدير المخابرات العامَّة عام 1970، كما عمل رئيساً لمجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنيَّة.


وحصل المرحوم خلال خدمته على وسام الاستقلال من الدَّرجة الأولى، ووسام النَّهضة من الدَّرجة الأولى، وعدد من الأوسمة العربيَّة والدوليَّة.


والمرحوم من مواليد مدينة السَّلط عام 1929، وتخرَّج في الكليَّة العسكريَّة الملكيَّة العراقيَّة عام 1950، وكليَّة الأركان الأردنيَّة عام 1955.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
متحف جرش الأثري - (أرشيفية)

طقس دافئ فوق المرتفعات وحار نسبيا في باقي المناطق حتى الخميس

منذ10 ساعة
جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

20 أيار 2024
أمطار - (تعبيرية)

أمطار في عدة مناطق وتحذير من تشكل السيول

30 نيسان 2024
رئيس الوزراء، بشر الخصاونة خلال جلسة بشأن قطاع غزة ضمن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي

الخصاونة: حسابات بعض السياسيين بإسرائيل تهدد أمن المنطقة

29 نيسان 2024
اقرأ أيضا
مشروع شارع مادبا

4.25 مليون دينار كلفة مشروع صيانة شارع مادبا في عمّان

منذ 35 دقيقة
الصفدي يلتقي نظيره السويدي

الصفدي: العدوان الإسرائيلي تجاوز بهمجيته كل ما هو قانوني وإنساني وأخلاقي

منذ 42 دقيقة
الجامعة الاردنية - العقبة

إعلان أسماء الفائزين بمجلس طلبة الجامعة الأردنية - فرع العقبة

منذ 52 دقيقة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

إجلاء 9 من الأطباء والممرضين الأردنيين العالقين في غزة

منذ2 ساعة
انتخابات الاردنية 3

الجامعة الأردنية: إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الطلبة

منذ2 ساعة
الصناعات الدوائية الأردنية

الصناعات الدوائية الأردنية تزيد من حضورها في الأسواق العُمانية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اغتيال سياسي تتجنب إيران إعلانه

ماهر أبو طير |اليوم

ضبابية "الضمان".. العامل ضحية!

محمود خطاطبة |اليوم

لنحافظ على ما تبقى لدينا من معايير العمل

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق الطاقة المتجددة

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي.. تسويق واقعي

سميح المعايطة |اليوم

نقاط حول "دمج التعليم"

د.خليف الخوالدة |اليوم

الأمل الواهم بفائدة الانقسام في "إسرائيل"

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات | منذ4 ساعة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات | منذ22 ساعة
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات | منذ22 ساعة
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات | منذ22 ساعة
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات |19 أيار 2024
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات |19 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
هوس التصوير

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!
 