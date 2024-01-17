الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها إلى عمّان

الخطوط القطرية
الخطوط القطرية
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تخفيض أسعار رحلاتها بين الدوحة وعمان، في عرض ترويجي استثنائي وخصومات تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وقالت الخطوط القطرية في بيان أورده موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إنها قررت إجراء تخفيض بنسبة 20 بالمئة على أسعار جميع تذاكر السفر على الدرجة السياحية من الدوحة إلى عمّان، و15 بالمئة على تذاكر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ،موضحة ان الخصومات مستمرة حتى نهاية كانون الثاني الحالي .اضافة اعلان

ويشمل الخفض على أسعار تذاكر السفر إضافة إلى عمّان، عددا محدودا من الوجهات العربية والأجنبية: بيروت وجدة والقاهرة، وإسطنبول، وباريس، ولندن.

ويشهد خط الدوحة عمّان، حركة نشطة بالنظر إلى ارتفاع أعداد أفراد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر، والتي تناهز ال 70 ألفا، كما تسهم العُطل التي تتخلل المواسم الدراسية في زيادة الطلب على السفر بين الوجهتين.

وأشار البيان إلى أن الأسعار التي يتم عرضها على تذاكر السفر الحالية بين الدوحة وعمّان، هي أقل الأسعار المعروضة لتذاكر السفر (ذهاب وعودة)، وتشمل الضرائب ورسوم المطار والرسوم الأخرى.

وتلجأ الخطوط القطرية إلى زيادة عدد الرحلات اليومية التي تقوم بتسييرها إلى عمّان بمعدل 5 رحلات يوميا في بعض أيام الأسبوع خلال العطل وإجازة الصيف، مقارنة بثلاث رحلات يوميا خلال الفترات الاعتيادية.

وتتولى الملكية الأردنية إدارة عدد من رحلات الخطوط القطرية التي تسيرها إلى عمّان، ولاسيما في أوقات الذروة التي تشهد فيها زيادة عدد الرحلات اليومية بمعدل الضعف في بعض الأيام.-(بترا)
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