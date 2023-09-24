الأحد 24 أيلول 2023
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الخطيب يرجح إعلان نتائج القبول الموحد الأسبوع المقبل

الجامعة الاردنية
الجامعة الأردنية
رجح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إعلان نتائج القبول الموحد (البكالوريس والدبلوم المتوسط) الأسبوع المقبل "على أبعد تقدير".اضافة اعلان
وقال الخطيب، الأحد، لـ "المملكة"، إنّه سيتم إرسال رسائل نصية للطلبة المقبولين في نتائج القبول الموحد، ثم سيتم إعلان النتائج ومعدلات القبول عبر الموقع الإلكتروني للقبول الموحد.
ودعا الطلبة المقبولين في القبول الموحد متابعة المواقع الإلكترونية للجامعات التي قُبل فيها لمعرفة مواعيد استكمال التسجيل في الجامعات.
وأشار الخطيب، إلى أن إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط بعد 48 ساعة من إعلان القبول لمرحلة البكالوريس.
وأوضح الخطيب إن قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بإدراج عملية القبول في كليات المجتمع ضمن درجة الدبلوم المتوسط في نظام القبول الموحد كان له مبررات عدة أهمها تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، حيث إن عملية القبول سابقا كانت تتم من خلال مراجعة الطالب للكلية بشكل مباشر، أما الآن فإن عملية التسجيل تتم من خلال وحدة القبول الموحد وتتم تنافسيا حسب معيار معدل الثانوية العامة ما يحقق مزيدا من العدالة للطلبة.
وقد بلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول في مرحلة البكالوريوس 36425 طالباً وطالبة يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط أقر مجلس التعليم العالي قبول 7085 طالباً وطالبة.
وقرر مجلس التعليم العالي في وقت سابق، إيقاف القبول في 74 تخصصا لمرحلة البكالوريوس، و114 تخصصا في مرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 2023-2024، وذلك بسبب اكتمال الطاقات الاستيعابية الخاصة لهذه التخصصات.
وكانت وحدة تنسيق القبول الموحد قد أعلنت سابقا عن تقديم أكثر من 76681 طلبا لمرحلة البكالوريوس، في حين تقدم أكثر 12907 طلبات التحاق في الكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدبلوم المتوسط.

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