الخميس 28 أيلول 2023
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الخلايلة: حياة الإنسان يسر وعسر

وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)
وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)
دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إلى مواجهة خطاب الكراهية الذي انتشر أخيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أهمية العمل بالمنهج النبوي والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول في الحديث الشريف: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت".اضافة اعلان

وأشار الخلايلة خلال تصريحات تلفزيونية أمس الأربعاء، إلى العديد من المشاكل المجتمعية التي شهدها مجتمعنا في السنوات العشر الماضية بسبب تناقل معلومات وأخبار غير دقيقة، وحديث المرء لكل ما يسمع وهو أمر منهي عنه، في إشارة إلى تناقل شائعات وأخبار مغلوطة دون التحقق من صحتها.

وقال، إن الدين الإسلامي ومنذ اليوم الأول، أكد على الدعوة بالكلمة الطيبة الثابتة والابتعاد عن الكلام الخبيث، وعدم الإضرار بالناس ولو بشطر كلمة.

وأضاف: حياة الإنسان لا تسير على نمط واحد، فهي يسر وعسر، وهو ما يتطلب السير على منهج صحيح لإدارة الحياة على أساس الجد والاجتهاد، والتوكل على الله بالسعي والعمل الجاد، بعيداً عن الخمول والاستسلام والتواكل، مشيرا إلى قول الرسول- صلى الله عليه وسلم- عندما أمسك بيد أحد أصحابه فوجدها خشنة من أثر العمل: "هذه يد يحبها الله ورسوله". (بترا)
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