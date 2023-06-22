الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الخلايلة يتفقّد الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة

وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين
وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين

أكد وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنَّ جميع الحجاج الأردنيين بخير، مشيراً إلى الخدمات التي تقدمها البعثة الطبية في تقديم الرعاية الصحية  للحجاج على مدار الساعة .اضافة اعلان
واضاف خلال تفقده أماكن إقامة الحجاج  الأردنيين في مكة المكرمة انه وتنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة متابعة الحجاج الأردنيين وتقديم افضل الخدمات لهم، جرى تسكينهم في الفنادق وتوفير خدمات الإعاشة لهم، بإشراف البعثة الإدارية التابعة لوزارة الأوقاف.


واشار الخلايلة الى أنّ الوزارة حريصة على توفير سبل الراحة للحجاج الاردنيين من خلال بعثات الحج الاردنية المتواجدة في الأراضي المقدسة، مبيناً الجهود المبذولة في تأمين الحجاج بمساكن قريبة من الحرم المكي الشريف لتمكينهم من أداء الصلوات داخل الحرم بسهولة ويسر، وتخفيض تكلفة التنقّل عليهم.
وبين إلى استكمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين المسافرين براً إلى مكة المكرمة، فيما يصل بقية الحجاج المسافرين جواً إلى الأراضي المقدسة خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبهم أشاد عدد من الحجاج بالاجراءات والتسهيلات والخدمات المقدمة لهم، ومدى تعاون البعثات الإدارية وبعثة الوعظ والإرشاد و الطبية معهم وسرعة استجابتهم لأي ملاحظات ترد إليهم، والعمل على حلّها بأقصى سرعة
حبس سيدة - أرشيفية

2019 محكوما بالإعدام في الأردن دون التنفيذ وأحدهم منذ 1976 21 حزيران 2023

مبنى الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قدارة)

دعوة "الضمان" لإيجاد قاعدة بيانات لضم "اقتصاد الظل" 21 حزيران 2023

وزارة التنمية الإجتماعية

"التنمية" قدمت مساعدات لـ8792 أسرة خلال أيار 21 حزيران 2023

1687365308176833100

العمل في القطاع الزراعي.. كيف يتجاوز منعطف البيانات والنتائج "المتناقضة"؟ 21 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طط

بعد أفعى فلسطين السامة.."أم أربعة وأربعين" تدخل طفلا المستشفى

منذ5 ساعة
afe1682a6b46f3cda2b0870ec2d070a29ae6ba34-020921100323

بالفيديو.. إهمال واستهتار يصل لحد الخطر على المواطنين وسط العاصمة عمان.. من المسؤول؟

منذ7 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يعزي بضحايا انفجار مطعم في الصين

منذ9 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الرومانية

منذ9 ساعة
المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الغذاء والدواء تطلق حملة رقابية خاصة بفترة عيد الأضحى

منذ19 ساعة
عمان

طقس صيفي معتدل الخميس والجمعة وحار السبت

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 