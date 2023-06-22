الخلايلة يتفقّد الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة

حابس العدوان

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أكد وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنَّ جميع الحجاج الأردنيين بخير، مشيراً إلى الخدمات التي تقدمها البعثة الطبية في تقديم الرعاية الصحية للحجاج على مدار الساعة .واضاف خلال تفقده أماكن إقامة الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة انه وتنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة متابعة الحجاج الأردنيين وتقديم افضل الخدمات لهم، جرى تسكينهم في الفنادق وتوفير خدمات الإعاشة لهم، بإشراف البعثة الإدارية التابعة لوزارة الأوقاف.واشار الخلايلة الى أنّ الوزارة حريصة على توفير سبل الراحة للحجاج الاردنيين من خلال بعثات الحج الاردنية المتواجدة في الأراضي المقدسة، مبيناً الجهود المبذولة في تأمين الحجاج بمساكن قريبة من الحرم المكي الشريف لتمكينهم من أداء الصلوات داخل الحرم بسهولة ويسر، وتخفيض تكلفة التنقّل عليهم.وبين إلى استكمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين المسافرين براً إلى مكة المكرمة، فيما يصل بقية الحجاج المسافرين جواً إلى الأراضي المقدسة خلال الأيام القليلة المقبلة.من جانبهم أشاد عدد من الحجاج بالاجراءات والتسهيلات والخدمات المقدمة لهم، ومدى تعاون البعثات الإدارية وبعثة الوعظ والإرشاد و الطبية معهم وسرعة استجابتهم لأي ملاحظات ترد إليهم، والعمل على حلّها بأقصى سرعة