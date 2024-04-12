الجمعة 12 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

" الخيرية الهاشمية": قافلة ال 100 شاحنة الغذائية وصلت غزة

شاحنة مساعدة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية - (أرشيفية)
شاحنة مساعدة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية - (أرشيفية)
دخلت اليوم الجمعة إلى قطاع غزة، قافلة المساعدات الغذائية الأردنية المكونة من 100 شاحنة من خلال معبر كرم أبو سالم.
وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن هذه القافلة تسعى لتخفيف الضغوط الإنسانية المتزايدة على سكان قطاع غزة الذين يعانون من نقص حاد في الموارد الغذائية والطبية.اضافة اعلان
وأكد الشبلي التزام الأردن بضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتذليل أية عوائق في سبيل إغاثة الأشقاء في غزة.  
وتضمنت القافلة وفق الشبلي، مجموعة واسعة من المواد  الغذائية الأساسية، من المقرر أن توزع بالتعاون مع الشركاء من منظمات دولية.
وتعتبر هذه القافلة الثانية خلال عيد الفطر المبارك ليصبح إجمالي عدد الشاحنات  المرسلة خلاله ٢٠٥ شاحنات، فيما وصل عدد الشاحنات التي أرسلها الأردن منذ بداية الأزمة ٨٨٧ شاحنة.
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